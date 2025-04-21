Путин допустил прямые переговоры с Киевом
Глава Кремля Владимир Путин допустил прямые переговоры с Киевом.
Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.
Президент РФ пообещал изучить предложение руководства Украины о приостановке ударов по гражданской инфраструктуре.
"С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке", - сказал Путин журналистам.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер имел в виду именно "переговоры и обсуждения с украинской стороной".
Ранее Зеленский предложил Кремлю отказаться от "любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре сроком на 30 суток с возможностью продления".
Также сегодня Зеленский посвятил вечернее обращение теме необходимости постоянного перемирия. По словам президента, пасхальное перемирие показало, что постоянное перемирие возможно.
Война в Украине идет 1153-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.