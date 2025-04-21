Глава Кремля Владимир Путин допустил прямые переговоры с Киевом.

Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Президент РФ пообещал изучить предложение руководства Украины о приостановке ударов по гражданской инфраструктуре.

"С этим нужно разобраться, это все предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке", - сказал Путин журналистам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер имел в виду именно "переговоры и обсуждения с украинской стороной".

Ранее Зеленский предложил Кремлю отказаться от "любых ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре сроком на 30 суток с возможностью продления".

Также сегодня Зеленский посвятил вечернее обращение теме необходимости постоянного перемирия. По словам президента, пасхальное перемирие показало, что постоянное перемирие возможно.

Война в Украине идет 1153-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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