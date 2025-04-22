Если на завтрашних переговорах в Лондоне будет разработан с чистого листа новый мирный план урегулирования конфликта в Украине, он может оказаться совершенно неприемлемым для России.

Такое заявление сделал в своем телеграм-канале переговорщик с США от президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев, комментируя статью издания "Российская газета" о согласовании американцами с Европой и Киевом мирного плана.

По словам Дмитриева, в таком случае мирные переговоры об Украине провалятся.

"Очевидно, план урегулирования в Лондоне будут кроить с чистого листа, и в конечном итоге он может оказаться совершенно неприемлемым для России. Участие в предстоящих под гул Биг-Бена переговорах помимо представителей США, Британии и Франции, сразу трех приближенных Зеленского, угрожает свести на нет все прежние американские наработки. Тогда обещанные госдепартаментом США "контуры прочного мира" превратятся в очередную нереалистичную бумажку — "тыкву", с положениями которой Москва никогда не согласится", - говорится в публикации.

Если переговоры провалятся и война продолжится, то, как предполагает "Российская газета", американцы выйдут из процесса и прекратят любую помощь Украине. Это сильно усложнит ситуацию для Киева и Европы.

Судя по тому, что эту статью перепостил Дмитриев, она в целом отражает позицию Кремля. Она посылает сигналы как американцам, так и европейцам, в том числе Киеву. Вашингтону дают понять, что сильное изменение условий в Лондоне под влиянием Европы и Киева сорвет переговоры, "что станет публичным поражением Трампа", как пишет "Российская газета".

Из ключевых условий, без выполнения которых "дальнейший переговорный процесс выглядит тратой времени", в публикации упоминается признание российского статуса Крыма и отказ от принятия Украины в НАТО. О том, что оба этих пункта американцы хотят включить в мирный план, ранее сообщали западные СМИ.

Подробнее о ходе переговоров о мире в Украине мы писали в отдельном материале.

Накануне мы также сообщали, что Путин допустил прямые переговоры с Киевом.