В Москве хотят, чтобы Украина сняла запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения предложения Владимира Зеленского о прекращении ударов по гражданским объектам.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эту инициативу "нужно сначала обсудить с учетом опыта пасхального перемирия". Причем Россия хочет "понять готовность Украины не наносить соответствующие удары", но для обсуждения такой инициативы "должны быть приняты шаги для того, чтобы расчистить юридические препятствия таких контактов".

"Конкретных планов нет, есть подтверждение президентом Путиным готовности обсуждать этот вопрос. С учетом анализа опыта пасхального перемирия, которое имело место, но никакой конкретики в этом плане нет... Президент и объяснил сложность этой темы как раз вчера, отвечая на вопрос журналистов. То есть, говоря об объектах гражданской инфраструктуры, нужно четко дифференцировать, в каких ситуациях эти объекты могут быть военной целью, а в каких не могут быть. При желании и при открытости украинской стороны, наверное, должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность", - сказал он.

Песков также отметил, что урегулировать конфликт в Украине не получится быстро.

"Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам. Тема эта настолько сложная, связанная с урегулированием, что, конечно, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить урегулирование, жизнеспособное урегулирование, в короткие временные рамки, ну, вряд ли, это дело неблагодарное. Но работа действительно ведется", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что Кремль ждет реакцию Киева на предложение Путина провести прямые переговоры, чтобы обсудить прекращение ударов по гражданским объектам

Подробнее о ходе мирных переговоров мы писали в отдельном материале.