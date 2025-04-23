В среду, 23 апреля, в Украине идет 1155-й день войны с Россией.

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Последние новости

9.27 В Херсоне российскими обстрелами уничтожено одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры, которое питало город светом, сообщает ОВА.

По нему более суток наносили удары, которые к утру вывели объект из строя.

Теперь в Херсоне возможны отключения света.

Напомним, на прошлой неделе РФ не стала продлевать свое энергетическое перемирие, объявленное на месяц.

8.38 В Марганце уже девять погибших от удара дрона.

Попадание было по автобусу, который вез работников предприятия, сообщили в ОВА.

8.03 В Марганце семь человек погибли от удара дроном, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Еще шесть человек получили ранения.

7.32 Под Броварами от обломков "Шахедов" загорелась гостиница с рестораном, сообщает ГосЧС.

Пожар на данный момент потушен. Обошлось без пострадавших.

7.22 Ночью "Шахеды" снова атаковали Харьков. Мэр города Терехов заявляет о шести взрывах в Новобаварском районе.

На месте прилетов масштабный пожар.

Местные паблики писали, что как минимум несколько прилётов пришлось по одному и тому же объекту.

7.17 Пожар в Одессе после вчерашних прилётов. Власти заявляли о том, что пострадали объекты инфраструктуры, частные предприятия, жилые дома.