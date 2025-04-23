Соединенные Штаты не хотят роспуска Североатлантического альянса НАТО, а лишь призывают всех союзников делать положенный вклад, чтобы это не было союзом США и "горстки младших партнеров".

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу The Free Press.

"Является ли НАТО хорошей идеей как концепция? Да. Я думаю, что альянсы всегда хороши. Возможность вступить в оборонный альянс с развитыми экономиками и передовыми армиями является фактором повышения эффективности для Соединенных Штатов. Так что, безусловно, НАТО в наших интересах. Теперь вопрос в том, какое НАТО? Это должно быть НАТО, в котором ваши партнеры несут свою ношу. И когда вы видите НАТО, где у вас есть страны, которые тратят один процент своего ВВП, то это на самом деле не альянс, это зависимость", - сказал Рубио.

По его словам, сейчас все больше стран увеличивают оборонные расходы под давлением президента США Дональда Трампа.

"Это правильный путь. НАТО хорошо, пока является настоящим оборонным альянсом, а не США и горсткой младших партнеров, которые не вносят свою справедливую долю", - добавил глава американской дипломатии.

Напомним, что Трамп рассматривает возможность серьезного изменения политики НАТО.

По данным телеканала NBC News, президент США обсудил возможность оказания поддержки в рамках НАТО только тем членам Альянса, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.

Ранее агентство Reuters сообщало, что у Трампа недовольны намерением Европы сократить закупки оружия у США.

Также западные издания со ссылкой на дипломатов писали, что Европа не понимает, почему президент США Дональд Трамп требует от нее тратить 5% ВВП на оборону, если он считает, что Россия не представляет для них угрозы.