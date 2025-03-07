Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность серьезного изменения политики НАТО.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Источники сообщили NBC News, что президент США обсудил возможность оказания поддержки в рамках НАТО только тем членам альянса, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.

Сейчас, согласно пятой статье договора НАТО, весь блок должен защищать любого из членов, на которого совершено нападение. Трамп же, как утверждает NBC News, хочет применять эти гарантии только к тем, кто больше тратит на оборону.

Ранее адмирал Джеймс Ставридис говорил, что НАТО может прекратить свое существование. По его словам, напряженность внутри НАТО усилилась после требований президента США Дональда Трампа к союзникам увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

До этого СМИ писали, что США могут сократить военное присутствие в Европе и вывести войска НАТО из стран Балтии.