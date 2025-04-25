Президент США Дональд Трамп заявил, что "Крым останется с Россией" и снова обвинил Киев в начале войны.

Об этом он сказал в интервью The Time.

"Я думаю, что причиной начала войны стало то, что они (украинские власти - Ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Крым останется с Россией и Зеленский это понимает", - заявил Трамп.

Издание пишет, что план Трампа подразумевает, что за РФ останется около 20% территории Украины.

Также президент США считает, что Украина никогда не вступит в НАТО.

"Я не думаю, что они когда-либо смогут вступить в НАТО. С самого начала я считал, что именно это стало причиной начала войны - когда начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не поднимался, был бы гораздо больший шанс, что война бы не началась", - заявил Трамп.

Отметим, что президент США дал интервью The Time на фоне своего портрета, подаренного Путиным, который нарисовал российский художник Никас Сафронов.

Фото вынесено на главное фото интервью.

Напомним, вчера Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров в случае отсутствия соглашения нужно задавать "через две недели".