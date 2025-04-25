В интернет-магазине президента США Дональда Трампа стали продавать кепки и футболки с надписью "Трамп-2028".

Об этом сообщает The Guardian.

Это намекает на следующие выборы президента, в которых Трампу запрещено участвовать по Конституции.

"Сделайте заявление с помощью этой кепки Трампа 2028, сделанной в Америке", - говорится в описании товара.

Напомним, в конце марта Трамп допустил, что может баллотироваться на третий срок.

"Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Но, знаете, я в основном говорю им, что нам предстоит долгий путь, это очень рано (обсуждать - Ред.). Я сосредоточен на настоящем", – сказал американский лидер.

Мы уже писали, что 22-я поправка конституции США запрещает более двух раз избираться президентом. Но прямого запрета, чтобы стать президентом в случае отставки либо смерти действующего главы государства, в конституции нет.

Идея использования этой лазейки давно циркулирует в академических кругах, за кулисами Конгресса и Белого дома, а, в последнее время, и среди самых ярых сторонников Трампа.