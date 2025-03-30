"Есть законные методы". Трамп не исключил, что будет баллотироваться на третий президентский срок
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности своего баллотирования на третий срок президентства.
Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу NBC News, отметив, что для этого есть законные методы.
"Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Но, знаете, я в основном говорю им, что нам предстоит долгий путь, это очень рано (обсуждать - Ред.). Я сосредоточен на настоящем", – сказал американский лидер.
На вопрос, хочет ли он пойти на ещё один срок, Трамп ответил: "Мне нравится работать".
"Я не шучу. Есть методы, с помощью которых это можно сделать", – добавил президент.
На уточняющий вопрос о возможном сценарии, при котором текущий вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, а затем передаст должность Трампу, глава Белого дома ответил, что "это один" из методов его третьего прихода к власти, "но есть и другие".
Напомним, 22-я поправка конституции США запрещает кому бы то ни было избираться президентом более двух раз. Но прямого запрета, чтобы стать президентом в случае отставки либо смерти действующего главы государства, в конституции нет.
Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп может остаться президентом до 2037 года, если использует одну из лазеек в главном законе США.
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