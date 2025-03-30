Президент США Дональд Трамп не исключил возможности своего баллотирования на третий срок президентства.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу NBC News, отметив, что для этого есть законные методы.

"Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Но, знаете, я в основном говорю им, что нам предстоит долгий путь, это очень рано (обсуждать - Ред.). Я сосредоточен на настоящем", – сказал американский лидер.

На вопрос, хочет ли он пойти на ещё один срок, Трамп ответил: "Мне нравится работать".

"Я не шучу. Есть методы, с помощью которых это можно сделать", – добавил президент.

На уточняющий вопрос о возможном сценарии, при котором текущий вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться в президенты, а затем передаст должность Трампу, глава Белого дома ответил, что "это один" из методов его третьего прихода к власти, "но есть и другие".

Напомним, 22-я поправка конституции США запрещает кому бы то ни было избираться президентом более двух раз. Но прямого запрета, чтобы стать президентом в случае отставки либо смерти действующего главы государства, в конституции нет.

Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп может остаться президентом до 2037 года, если использует одну из лазеек в главном законе США.

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