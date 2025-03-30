Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет увольнять никого из своей команды после утечки информации об авиаударах по йеменским хуситам из закрытого чата в мессенджере Signal.

Об этом он рассказал в интервью NBC.

"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм", - заявил Трамп.

Он отметил, что не сомневается в советнике по национальной безопасности Майке Уолтце и главе Пентагона Пите Хегсете. Также президент США добавил, что "никогда не слышал", чтобы велись разговоры об увольнении первого, подчеркнув, что подобное решение может принять только он.

Ранее американские СМИ писали, что вице-президент Джей Ди Вэнс убеждал уволить Уолтца, который признал, что добавил в секретный чат главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга. При этом он настаивает, что не знает, как добавил журналиста в чат, потому что не имел его номера.

Напомним, в Белом доме признали, что Голдберга добавили в секретный чат, в котором Вэнс, Хегсет и Уолтц обсуждали авиаудары по Йемену.