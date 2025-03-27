В сеть слили личные данные и пароли руководства США, которое участвовало в обнародованной переписке в чате Signal, куда случайно добавили журналиста Джеффри Голдберга.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Теперь в интернете можно найти данные советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца (который и добавил в чат главреда The Atlantic), директора национальной разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета.

"Таким образом, отчет выявил еще одно серьезное, ранее неизвестное нарушение безопасности на самых высоких уровнях в Вашингтоне. Враждебные разведывательные службы могли использовать эти общедоступные данные для взлома коммуникаций пострадавших, устанавливая шпионское ПО на их устройства. Таким образом, можно предположить, что иностранные агенты были осведомлены о чат-группе Signal, в которой Габбард, Уолтц и Хегсет обсуждали военный удар", - пишет Der Spiegel.

Напомним, администрация президента США случайно добавила главного редактора издания The Atlantic в закрытый чат, где обсуждались будущие удары по йеменским хуситам.

По данным Politico, Трамп был взбешен тем, что у его советника по нацбезопасности был контакт главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.