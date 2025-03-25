Президент США Дональд Трамп и его соратники продолжают опровергать публикацию журнала The Atlantic, где утверждалось, что главный редактор издания попал в секретный чат первых лиц США.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что никто в администрации Трампа "не отправлял текстовые сообщения с планами войны" в мессенджере Signal.

Хегсет назвал главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга, написавшего эту статью, "лживым и крайне дискредитированным".

Трамп в свою очередь заявил, что это издание ему неизвестно, поскольку "это журнал, уходящий из бизнеса".

О том же написал Илон Маск: "Лучшее место спрятать труп - вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто никогда не заходит".

Ранее мы рассказывали, как Пентагон по случайности отправил африканскому государству Мали миллионы электронных писем с картами стратегических объектов и фотографиями военных баз.

А из-за опечатки в адресе почты Минобороны Британии случайно отправляло секретную информацию "союзнику РФ".

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