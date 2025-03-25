Трамп и его соратники отрицают информацию о допуске журналиста в секретный чат первых лиц США
Президент США Дональд Трамп и его соратники продолжают опровергать публикацию журнала The Atlantic, где утверждалось, что главный редактор издания попал в секретный чат первых лиц США.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что никто в администрации Трампа "не отправлял текстовые сообщения с планами войны" в мессенджере Signal.
Хегсет назвал главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга, написавшего эту статью, "лживым и крайне дискредитированным".
Трамп в свою очередь заявил, что это издание ему неизвестно, поскольку "это журнал, уходящий из бизнеса".
О том же написал Илон Маск: "Лучшее место спрятать труп - вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто никогда не заходит".
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А из-за опечатки в адресе почты Минобороны Британии случайно отправляло секретную информацию "союзнику РФ".
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