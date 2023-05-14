В результате утечки данных в Департаменте транспорта США (USDOT) была раскрыта личная информация 237 000 нынешних и бывших федеральных государственных служащих. Среди них 114 000 нынешних сотрудников и 123 000 бывших.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Утекшая информация касается системы обработки льгот на проезд TRANServe. Эти льготы представляют собой возмещение некоторых расходов на поездки государственным служащим. Неясно, использовалась ли раскрытая личная информация в преступных целях. Кто может нести ответственность за взлом, не сообщается.

В пятницу, 12 мая, Министерство транспорта США уведомило Конгресс в электронном письме, которое попало в распоряжение Reuters, что его первоначальное расследование утечки данных "изолировало утечку", и кроме информации о льготах для сотрудников другие данные не затронуты. В частности, важнейшие данные о системах безопасности на транспорте.

Департамент расследует нарушение и заморозил доступ к системе льгот на проезд до тех пор, пока она не будет защищена и восстановлена.

Максимальное пособие на оплату проезда на общественном транспорте федеральных служащих в США составляет 280 долларов в месяц.

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