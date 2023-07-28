Минобороны Британии отправляло секретные письма вместо американских военных ведомств в африканское государство Мали.

Об этом пишет издание The Times.

Как утверждается, это произошло из-за нелепой ошибки - опечатки в адресе имейлов. Минобороны США использует домен .mil, а у Мали он очень похожий — .ml. Поэтому американцы и британцы часто путают адреса при переписке.

Мали теперь может обладать информацией о британских исследованиях в области гиперзвуковых ракет, что являлось государственной тайной.

При этом Мали является российским союзником, отмечает издание.

Ранее западные СМИ сообщали о такой же ошибке в Пентагоне. Тогда конфиденциальная информация об американских служащих ошибочно отправлена в Мали, как утверждалось, из-за опечатки в интернет-адресе.

По данным The Times, Пентагон по случайности отправил африканскому государству "миллионы электронных писем" с картами стратегических объектов и фотографиями военных баз.

Мы также сообщали о том, что миграционное ведомство США по ошибке опубликовало личные данные шести тысяч иностранных беженцев. Эта халатность может подвергнуть иммигрантов опасности в виде мести со стороны людей, банд и правительств, от которых они бежали, заявили их адвокаты.