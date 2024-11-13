Суд в США приговорил к 15 годам тюрьмы военнослужащего ВВС Нацгвардии Джека Тейшейру, обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона по Украине.

Об этом сообщает служба новостей BBC.

22-летнему Тейшейре был вынесен приговор окружным судьей США Индирой Талвани в Бостоне.

"Я сожалею обо всем вреде, который я причинил", - сказал Тейшейра судье во время слушания по вынесению приговора.

Судья заявила, что, несмотря на обширную подготовку по обращению с секретными документами и предупреждения о наказаниях за их разглашение, Тейшейра "за год опубликовал в интернете на Discord сотни документов".

"Тот факт, что другие не сделали больше, чтобы остановить вас, действительно прискорбен", - сказала она Тейшейре.

Напомним, 22-летний военный лётчик Тейшейра стал виновником крупной утечки секретной информации из Пентагона. Он публиковал служебные документы на геймерских сайтах.

Федеральный суд в Бостоне предъявил Джеку Тейшейре обвинения в незаконном изъятии и хранении секретных документов и материалов, которые стали достоянием общественности и поставили под угрозу безопасность США.

Ранее сообщалось, что Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок в 16 лет.

Издание The Washington Post рассказывало, что известно о виновнике утечек Пентагона. Он служил на авиабазе Отис Национальной гвардии в Кейп-Коде, штат Массачусетс. Друг военного описал Тейшейру как патриота США, набожного католика и либертарианца, интересующегося оружием, но сомневающегося в будущем Америки.

Судя по всему, он близко к сердцу принимал войну в Украине, называя боевые действия "удручающими".

Тейшейра занимался обеспечением работы сети спецсвязи, которая использовалась для распространения секретных документов, и поэтому имел необходимый допуск.