Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц признал, что добавил в секретный чат главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Я беру на себя полную ответственность. Я создал группу. Это стыдно. Мы докопаемся до сути", - сказал Уолтц.

При этом он настаивает, что не знает, как добавил журналиста в чат, потому что не имел его номера.

"Я могу сказать вам на 100%, что я не знаю этого парня. Я знаю его по его ужасной репутации, и он действительно худший из журналистов. И я знаю его в том смысле, что он ненавидит президента, но я не пишу ему. Его не было в моем телефоне. И мы выясним, как это произошло. Я не сторонник теории заговора, но из всех людей, которые там есть, каким-то образом этот парень - который лгал о президенте, который лгал семьям Gold Star, лгал их адвокатам и пошел на мошенничество с Россией, пошел на все, чтобы лгать и очернять президента Соединенных Штатов - и он тот, кто каким-то образом попадает в чей-то контакт, а затем оказывается втянутым в эту группу", - добавил Уолтц.

Напомним, накануне Белый дом официально подтвердил информацию о том, что главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга добавили в секретный чат, в котором вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц обсуждали авиаудары по Йемену.

Ранее Голдберг сообщил, что администрация Трампа случайно добавила его в закрытый чат в мессенджере Signal.

Трамп и его соратники опровергли заявление журналиста.