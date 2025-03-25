Белый дом официально подтвердил информацию о том, что главного редактора издания The Atlantic Джеффри Голдберга добавили в секретный чат, в котором вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц обсуждали авиаудары по Йемену.

Подтверждение опубликовала в Х спикер американской администрации Кэролайн Ливитт.

"Джеффри Голдберг хорошо известен своей сенсационной интерпретацией. Вот факты о его последней истории:

Никаких "военных планов" не обсуждалось. Никаких секретных материалов в ветку не отправлялось. Офис юридического советника Белого дома предоставил руководство о некоторых платформах для высших должностных лиц президента Трампа, чтобы они могли общаться максимально безопасно и эффективно.

Как заявил Совет национальной безопасности, Белый дом изучает, как номер Голдберга был непреднамеренно добавлен в ветку.

Благодаря сильному и решительному руководству президента Трампа и всех в группе, удары хуситов были успешными и эффективными. Террористы были убиты, и это самое главное для президента Трампа", - сказано в посте Ливитт.

Напомним, вчера Голдберг сообщил, что администрация Трампа случайно добавила его в закрытый чат в мессенджере Signal.

Трамп и его соратники опровергли заявление журналиста.