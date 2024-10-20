В Украине будут заводить уголовные дела на пользователей телеграм-чатов, которые сообщают о местах работы ТЦК.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко.

По его словам, правоохранители будут находиться в таких чатах и вычислять пользователей по номерам телефонов.

Напомним, вчера Сухопутные войска ВСУ пригрозили медиа уголовными делами за публикацию видео с насильственной мобилизацией.

"Спекулятивные действия в информационном пространстве, заключающиеся в прямых обвинениях якобы не законных действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, будут проверять правоохранительные органы", – заявили в Сухопутных силах, уточнив, что такого рода ответственность касается "граждан Украины, медиа всех форм собственности и интернет-блогеров".

Ранее полиция открыла уголовное дело на десятки женщин Закарпатья, которые пытались перевернуть бус с военкомами.

Расследование ведётся по статье о хулиганстве, препятствовании вооруженным силам и о блокировке транспорта предприятий. Участницам инцидента грозит до восьми лет лишения свободы.