Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил президенту Дональду Трампу уволить его советника по нацбезопасности Майкла Уолтца после скандала с закрытым чатом в Signal, связанного с утечкой данных об ударах США по йеменским хуситам.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По версии издания, Трамп согласился, что Уолтц допустил ошибку, однако в конечном итоге решил не увольнять его, чтобы не идти на поводу у либеральных СМИ и демократов.

В издании считают, что некоторые представители администрации просто ждут подходящего момента для увольнения Уолтца. Один из них высказал такой прогноз: "Они пока будут его поддерживать, но вскоре его не станет".

Офис вице-президента в свою очередь информацию не комментировал.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что "президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Майка Уолтца".

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц признал, что добавил в секретный чат главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга.

Ранее в Politico писали, что Дональд Трамп был взбешен тем, что у его советника по национальной безопасности Майкла Уолтца был контакт главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.