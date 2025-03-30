Президент США Дональд Трамп может остаться президентом до 2037 года, если использует одну из лазеек в Конституции США.

Об этом сообщает The Daily Mail.

22-я поправка ограничивает президентов двумя сроками.

"Способ для Трампа остаться на третий срок - а потенциально и на четвертый до января 2037 года, когда ему исполнится 90 лет, - не только возможен, но и прост, благодаря лазейке в поправке", - говорится в статье.

Идея использования этой лазейки давно циркулирует в академических кругах, за кулисами Конгресса и Белого дома, а, в последнее время, и среди самых ярых сторонников Трампа.

Эксперты считают, что ключевая фраза в поправке "Никто не может избираться на пост президента более двух раз…". То есть, дважды избранный президент не будет лишен возможности впоследствии вновь занять свой пост из-за отставки или смерти другого президента.

Таким образом, Трамп мог бы баллотироваться на пост вице-президента, а Джей Ди Вэнс на президента. После приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, позволив своему вице-президенту Трампу занять его пост.

Одну и ту же процедуру можно использовать на нескольких выборах.

Ранее в Fox News сообщили, что сторонник Дональда Трампа в Палате представителей Энди Оглз представил поправку к конституции, которая позволит президенту США баллотироваться на третий срок.