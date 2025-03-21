82-летний 46-й президент США Джо Байден хочет вернуться в политику, однако члены Демократической партии этому не рады.

Об этом сообщает NBC News ссылаясь на источники в окружении бывшего главы Белого дома.

По данным телеканала, пожилой экс-президент предложил лидерам Демократической партии собирать средства, проводить кампанию и делать все необходимое, чтобы политсила "вернула утраченные позиции". Однако, как сказано в материале, пока демократы не проявили сильного интереса к предложению Байдена.

"Пока что попытка Байдена, похоже, не удалась. Демократы плывут по течению, разыскивая убедительного посланника. Кто бы это ни был, это не Байден, утверждают многие партийные активисты и спонсоры. Его связывают с поражением 2024 года и в свои 82 года Байден является скорее символом прошлого партии, чем ее будущего, утверждают они", - говорится в статье.

В декабре западные СМИ писали, что Джо Байдену еще со времен предвыборной гонки 2020 года тяжело давались появления на публике из-за возраста и вызванных им проблем со здоровьем.

При этом недавно нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые указы Байдена являются "недействительными и не имеющими юридической силы", так как были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись.