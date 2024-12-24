Уходящему президенту США Джо Байдену еще со времен предвыборной гонки 2020 года тяжело давались появления на публике из-за возраста и вызванных этим проблем со здоровьем.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

С самого начала кампании окружение демократа скорректировало его график, заметив, что Байден устает, если встречи затягиваются, совершает ошибки и имеет разные "ограничения", как выразилось издание. Политика дистанцировали от министров, Конгресса и других высокопоставленных чиновников, изолировали от пристального внимания общественности и прессы.

Его ближайшие помощники и советники, такие как Джейк Салливан, Стив Рикетти и Лаэль Брэйнард, часто выступали посредниками, а личной встречи с Байденом было тяжело добиться даже главе Пентагона Ллойду Остину и министру финансов Джанет Йеллен, в том числе в ключевые моменты, как перед "катастрофическим" выводом войск США из Афганистана. А в случае встречи с Байденом помощники просили его собеседников быть четкими и краткими.

Один законодатель, который все-таки пообщался с Байденом один на один, заметил, что президенту не хватает выносливости и он во многом полагается на свой персонал.

Особенно плох Байден был по утрам, поэтому встречи старались назначать позже. А иногда их отменяли вовсе, если у президента был "неудачный день".

Демократа буквально водили за руку помощники, особенно во время поездок или выступлений перед публикой.

При этом Белый дом отрицает, что графики президента меняли из-за состояния его здоровья.

Ранее другое издание писало, что работоспособность Байдена ограничена несколькими часами дневного времени, в остальное время его одолевают старческие немощи.

Также в американской прессе публиковали материал о том, что окружению президента США все труднее поддерживать его имидж бодрого и сильного лидера. Журналисты предполагали, что Байдену даже могут понадобиться ходунки.