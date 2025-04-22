"Кровь, шрам и храбрость". Появилось фото портрета, который Путин подарил Трампу
Телеканал CNN опубликовал фото портрета, который российский лидер Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу в марте.
На нем изображено известное фото Трампа после покушения в июле 2024 года - с окровавленным лицом и поднятым вверх кулаком.
Картину нарисовал российский художник Никас Сафронов, а передал спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.
Сафронов рассказал, что к нему "пришли люди и сказали, что хотят, чтобы я написал Трампа таким, каким его вижу". Он сразу заподозрил, что это из Кремля, хотя эти люди не представились.
"Когда я начал работу над портретом, понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать за это деньги, потому что догадывался, для чего предназначена эта картина", - заявил художник.
По его словам, позже с ним связался Путин и подтвердил его догадки.
"Для меня было важно показать кровь, шрам и его храбрость во время покушения. Он не сломался, не испугался, а поднял руку, чтобы показать, что он - единое целое с Америкой и вернёт ей то, чего она заслуживает", - заявил Сафронов CNN.
Напомним, Стивен Уиткофф говорил, что Трамп был "очевидно тронут" этим подарком.
Ранее мы писали, что Трампу категорически не понравился его портрет, который повесили в капитолии штата Колорадо. Работу художницы Сары Бордман глава Белого дома раскритиковал в своих соцсетях.