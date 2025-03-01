Украинский спортсмен Александр Усик, ставший абсолютным чемпионом по боксу в супертяжёлом весе, опроверг что Владимир Зеленский привез в подарок президенту США Дональду Трампу его чемпионский пояс.

Об этом Усик сообщает на кадрах, распространившихся в телеграм-каналах.

"Мои пояса все у меня дома. Какой пояс Зеленский подарил Трампу? Какой-то специальный пояс, думаю. Я знаю, что это за пояс, просто никому не могу рассказать. И не хочу", – ответил Усик на вопрос автора видео, опубликованного в сети ТикТок, а затем удалённого оттуда.

Напомним, вчера кадр боксёрского чемпионского пояса, лежащего на столе в Овальном кабинете появлялся на трансляции со встречи президентов Украины и США. Журналисты утверждали, что это пояс Усика.

О том, что Зеленский пообещал Трампу подарить чемпионский пояс Усика, ранее писало издание Axios. По его данным, такое обещание прозвучало в ходе телефонного разговора глав двух государств.

Ранее мы публиковали видео, как Усик подарил Зеленскому пояс чемпиона мира по боксу.

"Забрали у нашего толстого друга из Лондона", – прокомментировал спортсмен, вероятно, имея в виду Тайсона Фьюри.

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