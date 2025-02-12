Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик хочет завершить карьеру.

Об этом сообщает Sky Sports.

Сейчас Усик планирует только два поединка в карьере и хочет боксировать с победителем боя, в котором встретятся Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер.

"Думаю, у меня осталось полтора-два года в боксе. Я чувствую себя прекрасно, но готовлюсь только к двум поединкам, не более. Только два", - заявил Усик.

22 февраля на турнире Riyadh Season в Эр-Рияде 27-летний британец Дюбуа будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе в бою против новозеландца Паркера.

"Я буду драться с тем, кто победит, Джозеф Паркер, Даниэль Дюбуа, без проблем", - добавил Усик.

У Дюбуа есть пояс IBF, 22 февраля он будет защищать его в бою против Паркера. Победитель этого противостояния может получить шанс провести поединок с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира.

Напомним, после первого боя с британцем Тайсоном Фьюри Усик отказался от титула абсолютного чемпиона мира по боксу, отдав свой пояс IBF, который в итоге достался Даниэлю Дюбуа.

Как мы писали, в конце декабря Усик во второй раз победил Фьюри. Боксеры провели 12 раундов на ринге. Победу украинскому боксеру присудили по очкам единогласным решением судей: 116-112.