Украинский боксер Александо Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри и сохранил звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Итоговый счет по итогам 12 раундов - 115/114.

После победы Усик поднял над головой саблю Ивана Мазепы 17 века.

Напомним, в мае этого года Усик победил Фьюри раздельным решением судей.

Таким образом Усик сохраняет за собой три чемпионских пояса главных боксерских организаций — WBO, WBA и WBC. От IBF он отказался после первой победы, чтобы состоялся бой-реванш.

В последний раз такой титул принадлежал легендарному британскому боксеру Ленноксу Льюису в 1999 году.

36-летний Фьюри имеет всего два поражения в профессиональной боксерской карьере - оба от Усика.