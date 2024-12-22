Усик во второй раз победил Фьюри и сохранил звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе
Украинский боксер Александо Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри и сохранил звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Итоговый счет по итогам 12 раундов - 115/114.
После победы Усик поднял над головой саблю Ивана Мазепы 17 века.
Напомним, в мае этого года Усик победил Фьюри раздельным решением судей.
Таким образом Усик сохраняет за собой три чемпионских пояса главных боксерских организаций — WBO, WBA и WBC. От IBF он отказался после первой победы, чтобы состоялся бой-реванш.
В последний раз такой титул принадлежал легендарному британскому боксеру Ленноксу Льюису в 1999 году.
36-летний Фьюри имеет всего два поражения в профессиональной боксерской карьере - оба от Усика.
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