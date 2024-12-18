Украинский боксер Василий Ломаченко завершил спортивную карьеру.

Об этом сообщает известный инсайдер Майкл Бенсон в Х.

"Василий Ломаченко официально объявил о своем уходе из спорта в возрасте 36 лет. Ломаченко неоднократно становился чемпионом мира в трех весовых категориях - от полулегкого до легкого веса", - написал Бенсон.

Официально Ломаченко этой информации пока не подтверждал.

Позже появилось сообщение, что информация об окончании карьеры украинского боксера Ломаченко не подтверждается.

Инсайдер Бенсон, от имени которого она появилась, сообщил, что его страница в Х ему больше не принадлежит: он продал ее представителям Саудовской Аравии.

Ломаченко - двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины. Обладатель Кубка Вэла Баркера, заслуженный мастер спорта Украины. Наиболее титулованный боксёр Украины. Считается одним из самых сильных и техничных боксёров за всю историю любительского бокса.

В начале вторжения РФ Ломаченко вступил в ряды теробороны, из-за чего даже отказался от поединка с абсолютным чемпионом мира Камбососом.

Также он известен своей поддержкой УПЦ. Так, он публиковал фото с митрополитом УПЦ, попавшим под санкции СНБО - митрополитом Запорожским и Мелитопольским УПЦ Лукой (Андрей Коваленко).