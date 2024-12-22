Украинский боксер Александр Усик, который сегодня ночью одержал вторую победу над британцем Тайсоном Фьюри, выиграв поединок-реванш в Саудовской Аравии, до сих пор находится в базе скандального сайта "Миротворец".

На "Миротворец" Усика внесли в мае 2020 года вместе с другим украинским боксером Василием Ломаченко. Это произошло после выхода фильма о православной вере, дружбе и спорте "Здравствуй, брат! Христос воскрес" (оба боксера являются прихожанами Украинской православной церкви).

На "Миротворце" Ломаченко и Усика обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией. Их заклеймили как противников независимости украинского православия от контроля России.

Личные данные спортсменов и выдвинутые им обвинения поместили в раздел "Чистилище" - базу людей, которые якобы совершали антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.

В мае, после того как Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, в первый раз одолев Тайсона Фьюри, мы уже писали, что спортсмен до сих пор находится в базе сайта "Миротворец".