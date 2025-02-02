Промоутер украинского боксёра Александра Усика, который недавно стал абсолютным чемпионом в тяжёлом весе, сказал, что "мечтает" провести бой с другим известным чемпионом – Владимиром Кличко.

Соответствующее заявление Александр Красюк сделал в интервью журналисту обозревателя TalkSPORT.

"Мы слышали из медиа, что Владимир Кличко имеет желание стать самым старым чемпионом в тяжёлом весе, побив рекорд другой легенды – Джорджа Формана. Это не принятое решение, а только мечта, что-то вроде плана, мысли", – сказал промоутер.

При этом сам Кличко-младший вероятность такого боя опроверг.

"Теоретически, как вы это видите? Два украинца – это как два брата Кличко боксируют друг с другом. Там будет только проигравший. Поэтому не вижу в этом смысла", – сказал Владимир в комментарии спортивному обозревателю "Бомбардир".

Напомним, Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри, сохранив таким образом звание чемпиона мира.

При этом Усик до сих пор находится в базе "Миротворец", куда попал за участие в документальном фильме о православии.

Ранее Владимир Кличко заявил, что "не готов умереть за страну" и потому сейчас не на фронте.