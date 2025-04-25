Президент Владимир Зеленский уже вернулся в Украину из ЮАР, дальнейший график "будет зависеть от ситуации".

Об этом заявил спикер президента Сергей Никифоров на пресс-конференции.

"Дальнейший график будет зависеть от развития ситуации", - сообщил он.

Визит президента в Ватикан под вопросом.

Напомним, завтра Зеленский должен был посетить похороны папы римского Франциска в Ватикане, куда поедет также президент США Дональд Трамп и первая леди США.

Впрочем, после обстрела Украины в ночь на 24 апреля он сократил часть запланированного во время визита в ЮАР и заявил, что возвращается в Киев.

Ранее советник президента Дмитрий Литвин сообщал, что на похороны понтифика собираются приехать Владимир Зеленский и его супруга.

Война в Украине идет 1157-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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