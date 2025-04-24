Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за ночной атаки по инфраструктуре Украины частично отменяет свой первый визит в Южно-Африканскую Республику(ЮАР).

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, после встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, он вернется назад в страну.

"Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов требуется немедленно и безусловно. Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину", - написал Зеленский.

При этом в ЮАР останется работать министр иностранных дел Андрей Сибига.

Зеленский подчеркивает, что поручил министру обороны Рустему Умерову "немедленно связаться с партнерами по поводу наших запросов об укреплении ПВО".

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. По предварительным данным, погибли 8 человек, более 70 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них 6 детей.

Также ночью россияне атаковали Харьковскую и Житомирскую области ракетами и "Шахедами". В результате повреждена инфраструктура и железнодорожные пути.