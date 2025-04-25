В пятницу, 25 апреля, в Украине идет 1157-й день войны с Россией.

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09:20 Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа показала Украине и России "финишную прямую" на пути к миру, но теперь обе стороны должны согласиться.

"Нашим партнерам были предложены варианты для обсуждения вещей, которые понадобятся для прекращения войны. Эту войну можно окончить. С этим должны согласиться обе стороны. Мы показали им путь вперед. Мы показали им финишную прямую. Нам нужно, чтобы они обе сказали "да"", – заявил госсекретарь во время встречи Трампа и премьера Норвегии в Белом доме.

Рубио говорит, что администрация Трампа будет делать "все возможное", чтобы в конце концов обе стороны сказали "да".

Также он сообщил, что очередные переговоры по миру состоятся на выходных.

09:13 В Павлограде уже трое погибших, в том числе ребенок, и 10 пострадавших в результате атаки дронов, сообщает прокуратура.

Повреждены многоэтажки, админздание, автомобили.

08:12 В Киеве ночью завершены поисковые работы на месте прилёта по дому в Святошинском районе. 12 человек погибли, 87 пострадали.

07:56 Лавров заявил, что Кремль готов достичь соглашения с США по Украине. При этом, по его словам, некоторые элементы необходимо "доработать".

"Президент США верит - и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президент упоминал сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные детали, которые следует доработать. Мы заняты именно этим процессом", - сказал Лавров в интервью американскому каналу CBS.

По его словам, есть "несколько признаков того, что мы движемся в правильном направлении".

07:44 В Днепропетровской области дроны атаковали предприятия в Синельниковском и Самаровском районах, сообщает ОВА.

Также возгорания были в Павлограде, в частности, в многоэтажке. Там погибла женщина.

Паблики также пишут, что в Павлограде после прилётов отключили свет.

07:40 Кадры ночных ударов по Харькову.

Мэр Игорь Терехов сообщал о прилётах "Шахедов" по территории предприятий и частных жилых домов.