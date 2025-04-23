Франция и Великобритания готовы к заморозке войны в Украине по линии фронта без юридического признания захваченных территорий российскими.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Как пишет издание, британские и французские официальные лица готовы рассматривать сценарий, при котором Украина согласится на нынешние линии контроля в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку.

"Однако Франция и Великобритания предпочли бы соглашение, которое признаёт контроль над территориями, захваченными Россией в ходе войны, лишь де-факто — по аналогии с режимом прекращения огня, завершившим Корейскую войну", - пишет издание.

При этом предложение США о мирном урегулировании не содержит конкретных гарантий безопасности, а также обязательств инвестировать в Украину для её восстановления, чего требуют, судя по цитате выше, европейцы.

Издание вынесло в заголовок утверждение о том, что Владимир Зеленский "отвергает мирный план США" касательно признания Крыма российским. Газета уточнила, что "невозможно было установить, была ли идея в том, чтобы США признали контроль России над Крымом или Украина сделала то же самое".

Ранее многие западные СМИ написали о том, что госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать на переговоры в Лондон после заявлений Зеленского о Крыме.

При этом большинство иностранных изданий сообщают, что США намерены признать российский статус Крыма, но не требуют этого от Украины.

Подробнее о сложностях в мирных переговорах мы писали в отдельном материале.