Кличко считает, что временный отказ от территорий может быть решением для завершения войны
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что временный отказ от территорий может быть решением для завершения войны.
Об этом он заявил в интервью ВВС.
"Один из сценариев - это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - заявил Кличко.
Его спросили, разговаривал ли он об этом с президентом Владимиром Зеленским, на что мэр ответил отрицательно и сказал, что это не его функция.
Ранее западные СМИ писали, что европейские страны готовы к сделке, по которой Украина уступит некоторые территории России. Financial Times пишет, что Британия, Франция и Германия "пытаются найти пространство для сделки, которая не приведёт к тому, что Украина будет вынуждена нарушать все свои красные линии, но может повлечь за собой некоторое движение Киева в сторону уступки территории в качестве конечной точки переговоров".
Война в Украине идет 1157-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.