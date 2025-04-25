Мэр Киева Виталий Кличко считает, что временный отказ от территорий может быть решением для завершения войны.

Об этом он заявил в интервью ВВС.

"Один из сценариев - это... отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", - заявил Кличко.

Его спросили, разговаривал ли он об этом с президентом Владимиром Зеленским, на что мэр ответил отрицательно и сказал, что это не его функция.

Ранее западные СМИ писали, что европейские страны готовы к сделке, по которой Украина уступит некоторые территории России. Financial Times пишет, что Британия, Франция и Германия "пытаются найти пространство для сделки, которая не приведёт к тому, что Украина будет вынуждена нарушать все свои красные линии, но может повлечь за собой некоторое движение Киева в сторону уступки территории в качестве конечной точки переговоров".

Война в Украине идет 1157-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.