Владимир Зеленский анонсировал на ближайшие дни "очень важные встречи, которые должны приблизить тишину для Украины".

Об этом он сказал в традиционном вечернем обращении.

"В ближайшие дни могут состояться очень веские встречи – встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Нужно безусловное прекращение огня. Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли либо американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, либо наше предложение – любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем – достойный мир и гарантии безопасности. Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец-то сработала. Наконец-то", - сказал Зеленский.

Между тем Украина и страны Европы вычеркнули из мирного плана Трампа практически все его ключевые пункты.

Война в Украине идет 1157-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Трамп заявил, что с Россией у США уже "есть сделка", а с Зеленским договориться "сложнее". Украинский президент в ответ на критику со стороны США заявил, что в Лондоне Украина представила правки к мирному плану Трампа и сейчас они переданы президенту США. Подробности этих правок он не уточнил. Киев не смог договориться с инвесторами о реструктуризации $2,6 млрд долга и может в мае объявить дефолт.

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