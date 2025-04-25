В Москве завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя Дональда Трампа Стивена Уиткоффа.

Официальные представители российской власти дали первые комментарии о них, которые приводят СМИ.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщил журналистам, что стороны обсудили возможность прямых переговоров Украины и РФ.

"Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла в частности о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины", - сказал он.

По его словам, беседа сблизила позиции России и США не только по Украине, но и по некоторым другим вопросам.

"Беседа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов", - сообщил он.

Он добавил, что встреча носила конструктивный характер и длилась более трех часов.

А спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в Х, что в переговорах есть движение на пути к прогрессу.

"Встреча президента Путина со Стивеном Уиткоффом в Москве. Добиваемся прогресса", - сказано в публикации Дмитриева.

Это вторая встреча Путина и Уиткоффа за последние две недели и четвертая с начала года. Предыдущая состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля и продлилась более 4 часов.

О том, что за ней последует еще одна встреча, Белый дом заявил 22 апреля.