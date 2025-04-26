Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация прибыли в Рим для участия в церемонии прощания с папой римским Франциском.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров журналистам.

Утром в Риме людей начали запускать на площадь святого Петра, где сегодня пройдут похороны папы римского Франциска. Многие занимали очередь с ночи.

Последнее прощание с телом понтифика начнется в 11 часов по Киеву на площади святого Петра в Риме. Там уже собрались сотни тысяч людей. Затем Франциска захоронят в одной из римских базилик.

В Ватикане провели обряд запечатывания гроба папы римского Франциска.

В гроб были помещены традиционные символы его папского служения, включая "Rogito" - документ, содержащий ключевые моменты жизни Франциска.

Также в Рим уже прибыл президент США Дональд Трамп. В кулуарах похорон папы римского Франциска он может встретиться с Зеленским. Об этом агентству AFP сообщил высокопоставленный чиновник.

Ранее СМИ писали, что Украина предложила провести саммит в Риме в день похороны папы римского Франциска, на которые съедутся многие мировые лидеры.

Напомним, папа римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт.