Зеленский прибыл в Рим на похороны папы римского Франциска
Президент Украины Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация прибыли в Рим для участия в церемонии прощания с папой римским Франциском.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров журналистам.
Утром в Риме людей начали запускать на площадь святого Петра, где сегодня пройдут похороны папы римского Франциска. Многие занимали очередь с ночи.
Последнее прощание с телом понтифика начнется в 11 часов по Киеву на площади святого Петра в Риме. Там уже собрались сотни тысяч людей. Затем Франциска захоронят в одной из римских базилик.
В Ватикане провели обряд запечатывания гроба папы римского Франциска.
В гроб были помещены традиционные символы его папского служения, включая "Rogito" - документ, содержащий ключевые моменты жизни Франциска.
Также в Рим уже прибыл президент США Дональд Трамп. В кулуарах похорон папы римского Франциска он может встретиться с Зеленским. Об этом агентству AFP сообщил высокопоставленный чиновник.
Ранее СМИ писали, что Украина предложила провести саммит в Риме в день похороны папы римского Франциска, на которые съедутся многие мировые лидеры.
Напомним, папа римский Франциск умер 21 апреля. Ему было 88 лет. Причиной смерти стал мозговой инсульт.