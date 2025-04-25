Президенту США Дональду Трампу рассказали об убийстве под Москвой российского генерала Ярослава Москалика. Глава Белого дома заявил, что изучит информацию об этом.

Об этом он сказал журналистам на борту своего самолета, направляющегося в Рим на похороны папы Франциска.

"Я слышу это от вас впервые. Это крупное дело. Я изучу это", - пообещал он журналистам.

В пятницу произошел взрыв около одного из жилых домов в подмосковной Балашихе. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Москалик.

Напомним, в декабре в Москве подорвали командующего войсками химической защиты России Игоря Кириллова. Накануне СБУ заочно сообщила ему о подозрении в применении химического оружия против ВСУ.