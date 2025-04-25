Под Москвой в результате взрыва погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ
В подмосковной Балашихе в результате взрыва авто погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослав Москалик.
Об этом сообщают российские паблики.
По их данным, авто взорвалось около 10:40, когда Москалик проходил мимо около своего дома.
Предварительно, в авто была заложена взрывчатка, которую активировали дистанционно.
СМИ публикуют момент подрыва российского генерала Москалика в Подмосковье.
Следком РФ официально подтвердил гибель замначальника Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослава Москалика в результате подрыва авто в Подмосковье.
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