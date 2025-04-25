Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится с Владимиром Зеленским во время визита в Рим на похороны папы Франциска, которые пройдут завтра.

По данным CNN, Трампа и Зеленского на траурной церемонии посадят отдельно, поскольку Ватикан следует протоколу, предусматривающему размещение делегаций по французскому алфавиту, а не по английскому. В случае размещения по английскому алфавиту делегация Украины сидела бы близко к американской, так как названия стран начинаются на букву U. Однако по-французски США пишутся États-Unis, поэтому американская делегация может оказаться рядом с официальными лицами из Эстонии и Королевства Эсватини, что в Южной Африке.

Напомним, сегодня сообщалось, что визит Зеленского на похороны под вопросом. Спикер Банковой Сергей Никифоров заявил, что дальнейший график Зеленского "будет зависеть от ситуации".

В то же время Украина предложила провести саммит в Риме с участием США, Италии, Франции, Великобритании и, возможно, Германии в день похорон папы римского.