Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом во время их общего визита в Ватикан.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

"Встреча была и уже завершилась", - сообщил Никифоров журналистам.

Исходя из того, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о проходящей встрече, их общение, вероятно, было очень коротким.

При этом Зеленский также был замечен жерналистами на церемонии.

По информации Sky News, американский и украинский лидеры договорились продолжить переговоры после службы.

В свою очередь Белый дом назвал короткий разговор Зеленского и Трампа "очень продуктивным" и пообещали предоставить подробную информацию позже.

У Зеленского также подтвердили договоренность о еще одной встрече с Трампом.

"Президенты встретились в Базилике Святого Петра, встреча продолжалась около 15 минут. Лидеры договорились продлить переговоры сегодня. Команды работают над организацией продолжения встречи", – рассказал спикер Сергей Никифоров.

Ранее Трамп сообщал о возможной встрече с Зеленским в кулуарах похорон папы римского во время визита в Рим.