Зеленский провел встречу с Трампом в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом во время их общего визита в Ватикан.
Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
"Встреча была и уже завершилась", - сообщил Никифоров журналистам.
Исходя из того, что Трамп появился на церемонии похорон буквально через несколько минут после того, как пресс-секретарь Зеленского сообщил о проходящей встрече, их общение, вероятно, было очень коротким.
При этом Зеленский также был замечен жерналистами на церемонии.
По информации Sky News, американский и украинский лидеры договорились продолжить переговоры после службы.
В свою очередь Белый дом назвал короткий разговор Зеленского и Трампа "очень продуктивным" и пообещали предоставить подробную информацию позже.
У Зеленского также подтвердили договоренность о еще одной встрече с Трампом.
"Президенты встретились в Базилике Святого Петра, встреча продолжалась около 15 минут. Лидеры договорились продлить переговоры сегодня. Команды работают над организацией продолжения встречи", – рассказал спикер Сергей Никифоров.
Ранее Трамп сообщал о возможной встрече с Зеленским в кулуарах похорон папы римского во время визита в Рим.