Анализируем итоги 1157-го дня войны в Украине.

"План Зеленского" против "плана Трампа"

Сегодня стало известно, какие встречные предложения Украина представила в Лондоне в ответ на отвергнутый ею мирный план Трампа.

Их опубликовало британское издание The Telegraph. Указывается, что эти правки лоббируют и европейские союзники Киева. Украинский президент уже вчера подтверждал, что новый план передан в Белый дом.

Вместо семи пунктов у Трампа в плане Зеленского их осталось пять. В центре требований Киева - утверждение о том, что Крым "официально не должен быть признан российским" (по данным СМИ, США собираются официально признать российский статус полуострова).

"Крым является ключевым камнем преткновения", - добавляет газета.

Также в соглашение вписано упоминание Китая - судя по всему, в негативном контексте.

"Пункты первый и второй сосредоточены на том, чтобы представить любое мирное соглашение как "основанное на международном праве, а не на капитуляции", с конкретным предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань", - говорится в статье.

Кроме того правки Зеленского настаивают на "четких гарантиях безопасности в качестве цены за любое предполагаемое мирное соглашение, которое приведет к тому, что Украина временно уступит территорию России".

Третий пункт — это "попытка вырвать контроль над переговорами у Трампа и вернуть Украину в центр мирного процесса" (видимо, речь о том, что Киев должен играть ведущую роль в переговорном процессе, о чем в той же статье говорил Стармер - Ред.).

Четвертый пункт "служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что предоставление России контроля над Крымом позволяет ей угрожать атаками не только Украине, но и союзникам по Черному морю - Турции, Румынии и Болгарии".

Пятый и последний пункт "ясно дает понять, что России не должно быть позволено использовать сделку для ограничения размера вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины".

Агентство Reuters также пишет, что Украина и европейские страны отвергли многие пункты мирного плана Трампа. Издание сравнивает, как предлагают поменять американский план в Киеве.

Трамп предлагает, чтобы Штаты признали Крым де-юре, а четыре области Украины де-факто под контролем РФ. "Напротив, европейский и украинский документ откладывают подробное обсуждение территории до заключения соглашения о прекращении огня, и в документе не упоминается признание российского контроля над какой-либо украинской территорией", - пишет издание.

Трамп готов снять с РФ все санкции, введенные начиная с 2014 года. В правках Украины и Европы говорится, что санкции будут "постепенно смягчены после достижения устойчивого мира" и могут быть восстановлены, если Россия нарушит условия мирного соглашения.

Что касается долгосрочной безопасности Украины, в плане Трампа говорится, что Украина будет иметь "надежную гарантию безопасности" с европейскими и другими дружественными государствами, выступающими в качестве гарантов. Но никаких дополнительных подробностей по этому поводу не приводится. Также говорится, что Украина откажется от стремлений по вступлению в НАТО.

В украинско-европейском документе предлагается, что не будет никаких ограничений на украинские силы и никаких ограничений на размещение союзниками Украины своих военных сил на украинской территории (Reuters полагает, что РФ будет однозначно против этого).

В правках Украины и Европы предлагаются также гарантии безопасности для Украины, в том числе со стороны США, в рамках "соглашения по типу статьи 5", что является ссылкой на положение НАТО о взаимной обороне (то есть, речь идет об обязательствах стран-гарантов вступить в войну с РФ в случае нового нападения).

Европейский и украинский документ также предлагает Украине получить финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный войной, из российских активов за рубежом, которые были заморожены. Американские предложения говорят только о том, что Украина получит финансовую компенсацию, не указывая источник денег.

Также агентство приводит два новых, ранее не публиковавшихся пункта плана Трампа:

- Украине возвращается контроль над дамбой Каховской ГЭС в Херсонской области,

- Украине возвращается контроль над Кинбурнской косой в устье Днепра, которая административно входит в Николаевскую область, но территориально ближе к Херсонской.

Что по этим двум пунктам говорит Украина, не уточняется - вероятно, потому, что возражений они не вызвали. Но очевидно, что остальные украинские правки вряд ли будет приняты не только Россией, но и США.

Для Москвы "красная линия" - миротворцы из стран НАТО (о чем на днях было несколько новых заявлений от представителей российской власти). Плюс к тому, многие пункты плана Трампа - признание российского статуса Крыма Штатами, запрет на вступление в НАТО, снятие американских санкций с РФ, наложенных с 2014 года - наверняка заранее согласовывались с РФ, и вряд ли Кремль готов принять то, что эти договоренности переиграются.

Но также сомнительно, что правки примут и США. Как минимум из-за наличия там пункта о гарантиях безопасности Украине, аналогичных 5-й статье НАТО, что подразумевает обязательство вступить в войну против РФ в случае нового вторжения. На это Вашингтон был не готов даже при Байдене, а сейчас так тем более.

Более того, если откажутся давать гарантии США, то откажутся и европейские страны (о чем они уже неоднократно давали понять).

Поэтому вероятность того, что мирные договоренности будут заключены на основе правок Украины к плану Трампа, мягко говоря, небольшие.

Однако, особенность плана Трампа в том, что от Украины там зависит только один момент - прекращение огня по линии фронта (на что уже дал свое согласие Зеленский).

Большинство же спорных пунктов - отмена санкций, признание аннексии Крыма - США могут реализовать и без согласования с Киевом или Европой. Если по всем остальным моментам договорятся с РФ.

Препятствовать этому Зеленский может только одним способом - отозвать свое согласие на прекращение огня и отказаться подписывать сделку по недрам. Однако, это будет иметь катастрофические последствия для украинской власти - продолжение войны уже без американской помощи, которую Европа не сможет заменить, ухудшение ситуации на фронте, конфронтация с Вашингтоном, чреватый жесткими мерами американцев в отношении Киева, подрыв доверия к любым будущим заявлениям и обещаниям Банковой.

Рискнет ли пойти на такой вариант Зеленский, мы анализировали здесь.

Дедлайн и российский Крым. Что ответили США

Собственно, все последующие заявления из Вашингтона - после провальной встречи в Лондоне - можно рассматривать как реакцию на то, что предложила Украина и ее союзники в Европе.

Судя по этим заявлениям, Трамп недоволен затягиванием процесса и предложением по сути переписать весь уже согласованный с Россией план.

Так, он уже дал понять, что не меняет своей позиции по Крыму. Это первый важный посыл из всего многообразия американских заявлений за последние дни.

Вчера Трамп вновь заявил, что Украине будет тяжело вернуть Крым, поскольку украинские власти его "просто отдали": "Теперь они спрашивают, могу ли я вернуть его обратно? Я думаю, это будет очень сложно сделать".

А сегодня в интервью журналу Time Трамп заявил, что "Крым останется с Россией". "Крым останется с Россией, и Зеленский это понимает и все это понимают - он давно с ними", - сказал американский президент.

То есть, общий посыл этих заявлений - полуостров не вернуть Украине. Из чего для Трампа логически следует, что от юридического признания его российского статуса со стороны США ничего не изменится. При этом можно обменять на это у Путина ряд других уступок и в целом согласие на остановку войны.

Трамп также добавил, что "причиной начала войны стало то, что они (украинские власти - Ред.) начали говорить о вступлении в НАТО" (напомним, запрет на вступление в Альянс также прописан в плане Трампа). В Украине это снова интерпретировали как то, что президент США обвинил Украину в начале войны.

В целом комментарии президента США за последние двое суток сводились к тому, что на сделку осталось уговорить Украину, а Россия уже готова к ее заключению. При этом Трамп расценивает как основную уступку Кремля тот факт, что РФ согласилась остановить войну и "не захватывать всю Украину". "Я не думаю, что Россия является препятствием на пути к миру", - добавил Трамп.



При этом критика украинской власти из лагеря Трампа не прекращается. Его сын в соцсетях заявил, что "Зеленский не хочет мира".

Второй важный посыл из Вашингтона - озвучивание сроков, которые Штаты отводят для заключения сделки. Трамп вчера заявил, что вопрос о выходе США из переговоров в случае отсутствия соглашения нужно задавать "через две недели".

Правда, уже сегодня президент США заявил, что жестких сроков для переговоров нет. Но очевидно, что американцы стараются "дожать" ситуацию в максимально возможном темпе. Госсекретарь Рубио уже анонсировал на выходные некие важные встречи по Украине. А спецпредставитель Трампа Уиткофф сегодня встречался с Путиным в Москве.

То есть, после "удара" Зеленского и его европейских союзников по плану Трампа начинается новый раунд интенсивных консультаций по окончанию войны. И в США, судя по всему, не оставляют надежды, что Киев и европейцы по итогу согласятся на условия американцев.

Европа отступает с миротворцами

Важным признаком изменения позиции Европы стало "смягчение" позиции по вводу войск в поствоенную Украину (на Западе их называют миротворцами, хотя это понятие подразумевает обоюдное согласие воюющих сторон на введение таких сил).

Со вчерашнего дня британские СМИ пишут о том, что Лондон и Париж отошли от своих изначальных планов по направлению войск в Украину.

По данным Times, Великобритания и Франция вместо "многотысячных боевых сил" ограничатся отправкой в Украину военных инструкторов. И то, лишь в западную часть страны. А "основное внимание будет уделено восстановлению и перевооружению армии Киева под защитой с воздуха и моря".

В то же время даже на такое присутствие Лондон хочет получить гарантии безопасности от США, которых пока нет.

Как пишет газета The Telegraph, премьер Стармер, посещая один из кораблей флота в четверг, "повторил свой призыв к гарантиям безопасности США для британских и других западных сил, введенных в Украину для наблюдения за любым миром". Однако Трамп не давал таких гарантий, уточняет издание.

Напомним, мирный план Трампа, который публиковали СМИ, допускает размещение европейских миротворцев в Украине после прекращения огня - но не дает им уже упомянутых американских гарантий безопасности. Без чего Лондон и Париж свои войска отправлять не хотят.

Информация о том, что Лондон решил ограничиться направлением лишь военных инструкторов (да и те под вопросом из-за отсутствий гарантий безопасности США), является важной в контексте переговорного процесса.

Напомним, что Москва выступала категорически против введения каких-либо войск стран НАТО в Украину и это было одним из главных проблемных моментов, которые препятствовали достижению договоренностей по завершению войны.

Теперь, получается, у Лондона и Парижа "концепция поменялась" и свои войска в Украину отправлять они не намерены. Не исключено, что изменили они свою позицию под влиянием США (ранее СМИ предполагали, что Вашингтон может надавить на европейцев по этому вопросу).

Также характерно, что информация о "смене концепции" появилась как раз накануне сегодняшнего визита Уиткоффа в Москву, где он должен встретиться с Путиным.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают продвигаться к югу от Константиновки. Они продвинулись в районе Калиновки и Тарасовки (Россия заявляет о полном захвате обоих сел).

Продвижение здесь, а также к востоку от трассы Донецк-Константиновка продолжается уже несколько недель. Остановить его ВСУ пока не удается.

Также украинские военные пишут об активном наступлении РФ в направлении границ Днепропетровской области.

"За последнюю неделю в районе Успеновка — Надеждинка враг имеет продвижение, в том числе и внутри самих населённых пунктов. В этом секторе враг с утра (вчерашнего дня - Ред.) начал штурмовые действия с использованием БМП, лёгкой артиллерии и мотоциклов, продолжается утилизация. Противник действительно концентрирует усилия всего направления для продвижения к административной границе области, а также для перерезания трассы Покровск — Павлоград, которая и без того находится под огневым контролем врага", - пишет украинский офицер с позывным "Алекс".

Южнее россияне пытаются войти в село Богатырь на трассе Курахово - Запорожье. Об этом сообщает боец "Айдара" Станислав Бунятов.

"Оборонных сооружений на линии фронта больше нет, поля и лесополосы в большинстве случаев отходят под контроль врага автоматически с захваченными населенными пунктами", - пишет он.

Ночью Украину снова атаковали "Шахеды".

Власти Харькова сообщали о прилётах по территории предприятий и частных жилых домов. В Днепропетровской области дроны атаковали предприятия в Синельниковском и Самаровском районах.

Также возгорания были в Павлограде , в частности, в многоэтажке. Там погибли три человека.

Индия и Пакистан оказались на грани войны. Что происходит и каковы последствия?

Резко обстроилась ситуация между Индией и Пакистаном. Причиной стал кровавый теракт в Кашмире, в организации которого Индия обвинила пакистанские спецслужбы.

СМИ сегодня ночью сообщили о начале приграничных столкновений между армиями двух стран. Пишут, что в долине Липа, расположенной в спорном регионе, вспыхнули бои с применением как легкого, так и тяжелого вооружения.

Насколько интенсивны эти бои, на данный момент неизвестно. Видео боевых действий отсутствуют.

Вооруженные силы Индии пока заявляют о перестрелках - в частности, об обстреле своих позиций в районе линии контроля в Кашмире. По их словам, атака была произведена с пакистанской стороны и индийские военные открыли ответный огонь. Также сообщается о боестолкновении в районе Бандипора.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что мировому сообществу следует серьёзно обеспокоиться ситуацией, поскольку эскалация между двумя ядерными державами может привести к полномасштабной войне. Ранее в Пакистане говорили, что готовы воевать.

Одним из поводов к полномасштабной войне может стать блокада реки Инд властями Индии, чтобы Пакистан не мог получать оттуда воду. Вчера были перекрыты шлюзы на этой реке.

Тем временем в Индии произошли взрывы в двух жилых домах на севере страны, где, по данным агентства PTI, проживали лица, предположительно причастные к недавнему теракту в Джамму и Кашмире.

Посольство США в Индии уже рекомендовало американским гражданам воздержаться от поездок в этот регион.

Отметим, что обе страны являются ядерными. У каждой более 150 боеголовок.

В 2019 году Принстонский университет проводил моделирование возможного конфликта между Индией и Пакистаном.

"Сценарий, рассчитанный на 2025 год, предусматривает террористическую атаку на индийских правительственных чиновников с большим количеством жертв, которая приведет к широкомасштабному конфликту", - говорится в исследовании.

Если Индия и Пакистан применят все 300 ядерных боеголовок, могут погибнуть от 50 до 125 миллионов человек.

При этом экологические последствия будет ощущать весь мир. "Глобальная температура поверхности может снизиться на 2°-5°C, а количество осадков уменьшится на 15-30%". Это сразу же повлияет на продуктивность сельского хозяйства и может привести к глобальному голоду.

Какова предыстория и подоплека обострения

Конфликт между Индией и Пакистаном за территорию Кашмира тянется уже почти 80 лет? с конца 40-х годов прошлого столетия, когда колония Британская Индия получила независимость и была разделена на два государства по религиозному признаку – на Индию (где жили преимущественно индуисты) и на Пакистан (там жили в основном мусульмане). Кашмир при разделе отошел Индии, хотя большинство населения там было мусульманским, но правитель был индусом. Поэтому буквально сразу в этом регионе начались столкновения, а затем и несколько войн за него между Индией и Пакистаном. В настоящий момент Кашмир частично контролируется Индией (территории Джамму и Кашмир, Ладакх), а частично Пакистаном (самопровозглашённое непризнанное государство Азад Кашмир и "северные территории" Гилгит-Балтистан). Также над частью Кашмира установил свой контроль Китай.



Регион важен и в геостратегическом отношении, так как через контролируемые территории в Кашмире Пакистан имеет общую границу с Китаем.



Собственно, отношения в треугольнике "Китай - Пакистан - Индия" сейчас и называются одной из подоплек конфликта. Пакистан считается близким к Китаю. А Индия – главный региональный соперник КНР в Азии. И, кроме того, потенциально крупный конкурент на мировом рынке – по мере ухудшения отношений Запада с Пекином именно Индия рассматривается часто как место переноса производств транснациональных корпораций из Китая.

Впрочем, никаких признаков того, что Китай мог быть причастен к нынешнему обострению, нет. Наоборот – в последние годы отношения между Пекином и Дели шли по пути нормализации.



Еще одна возможная подоплека – внутренние процессы в Пакистане. Сейчас там крайне тяжелая социально-экономическая и политическая ситуация. Страна уже несколько лет бурлит из-за ареста популярного экс-премьера Пакистана Имрана Хана (он, кстати, проводил политику сближения с Китаем и Россией). Кроме того, неспокойно на границе с Афганистаном и в регионах, населенных белуджами. В таких условиях власти Пакистана могут использовать фактор "внешней угрозы" для консолидации общества и подавления протестов. С другой стороны, Индия может рассчитывать на то, что конфликт, наоборот, только обострит существующие в Пакистане противоречия и страна погрузится в смуту.



Однако наличие у обеих стран ядерного оружия и катастрофические последствия его применения работают на снижение вероятности новой войны.



Что касается влияния на войну в Украине, то любой крупный конфликт в мире для Киев идет в минус, так как переключает на себя международное внимание, а также перенаправляет туда потоки оружия, от импорта которого все еще сильно зависит Киев. Кроме того, возможное применения ядерного оружия Индией или Пакистаном для Украины несет огромные риски, так как создает прецедент, который серьезно повышает вероятность применения ядерного оружия и Россией.



В глобальном же плане, в выигрыше от конфликта между Индией и Пакистаном, если он перейдет в острую военную фазу, будет в первую очередь Запад и, особенно, США (если, естественно, война не превратится в ядерную - тогда пострадает весь мир). Как мы уже писали, главная проблема Запада – это неконкурентоспособность его производства в сравнении со странами глобального Юга, что ведет к ослаблению западных экономик и к усилению позиций незападных стран. Единственный вариант, при котором этот тренд может переломиться – если между странами глобального Юга начнется война. И тогда капиталы и производства снова побегут в страны Запада как в единственную спокойную и надежную гавань, который будет как космическим корабль "Элизиум" из одноименного фильма. И очевидность таких последствий – также еще один важный фактор, который работает на сдерживание новой индо-пакистанской войны.



В целом же история отношений Индии и Пакистана – очень показательный пример того, как вражда между двумя соседними странами, населенными родственными народами, может десятилетиями висеть гирями на развитии обеих государств, угрожая в один момент вообще обнулить их перспективы.