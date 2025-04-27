Мирное соглашение президента США Дональда Трампа ужасно, но Украина все равно должна его принять. Об этом пишет обозреватель Марк Галеотти для издания The Sunday Times.

Он считает, что предложенное Трампом соглашение "противоречит как международному праву, так и элементарной порядочности. Но Украине и ее союзникам, возможно, не удастся улучшить его условия, пока Трамп остается в Белом доме".

Украинцы не могут позволить себе бороться еще три года и девять месяцев без поддержки Америки. Как признал даже Виталий Кличко, "болезненное решение" обменять землю на прекращение боевых действий "несправедливо", но сейчас, возможно, необходимо.

"Мирный план Трампа не был обнародован, но его условия ясны. Он предусматривает немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Украина не сможет вступить в НАТО и подпишет соглашение с Вашингтоном о добыче полезных ископаемых и развитии инфраструктуры. В то же время США официально признают суверенитет России над Крымом и неофициально признают ее контроль над другими оккупированными территориями. США также снимут санкции с Москвы", - пишет Галеотти.

Без военной поддержки Киева со стороны США шансы на поле боя начнут меняться не в пользу Украины. Европейцы и другие союзники могут попытаться восполнить часть пробелов. Однако они не смогут покрыть весь дефицит, особенно в ключевых областях - средствах ПВО.

Британский офицер, работающий с украинцами, настроен пессимистично.

"Мы не говорим о крахе Украины. Но, скорее всего, Россия сможет добиться более быстрых и дешевых успехов", - сказал он.

Другими словами, если Украина будет продолжать сражаться, есть все основания полагать, что в какой-то момент в будущем ее лидеры в конечном итоге будут вынуждены согласиться на еще более жесткие условия.

При этом, как считает Галеотти, на самом деле, в предлагаемом Трампом соглашении есть и позитивные для Украины моменты.

"Эта сделка не включает ограничения на способность Украины защищаться. Она предусматривает запрет на вступление в НАТО, которое в любом случае было маловероятным в обозримом будущем, но не содержит ограничений на участие в других военных альянсах или даже на присутствие иностранных войск на ее территории. Потенциальное членство в Евросоюзе открывает перед Украиной перспективу не только большего процветания, но и безопасности, поскольку Договор о Европе обязывает всех членов к взаимной обороне. Кроме того, согласно обсуждаемым условиям, Россия откажется от своих претензий на те регионы, которые она в настоящее время не занимает, и даже выведет войска с части территорий. Хотя отказ признать утрату Крыма был красной линией для Киева на протяжении всего мирного процесса, этот план, проводя различие между будущим статусом Крыма и других оккупированных территорий, оставляет перспективу возвращения последних под контроль Киева в какой-то момент в будущем", - пишет Галеотти, напоминая о том, что восточная Германия воссоединилась с западной через 41 год.

По словам госсекретаря США Рубио, предложенная Трампом сделка вполне выполнима. Вопреки первоначальным предположениям, она не требует от Киева отказа от своих претензий на какие-либо оккупированные территории, что потребовало бы пересмотра конституции и проведения референдума. Трамп заявил, что "никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией".

"Все это не является большим утешением для страны, которой в течение трех лет обещали поддержку "столько, сколько потребуется", но теперь перед ней поставлен фактический ультиматум от страны, которая должна быть ее самым мощным союзником. Если Зеленский не сможет воспользоваться встречей в Ватикане, чтобы убедить Трампа пересмотреть условия, Киеву следует серьезно подумать, чтобы все-таки принять сделку. Как бы ужасно это ни было, этот ультиматум, вероятно, является лучшей сделкой, которую Украина может получить", - пишет Галеотти.

Напомним, британский аналитик Ричард Кемп в статье в The Telegraph пишет, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Риме показывает, что прекращение огня как никогда близко.