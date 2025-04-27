Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Риме показывает, что прекращение огня как никогда близко.

Об этом пишет британский аналитик Ричард Кемп в статье в The Telegraph.

По его словам, украинские уступки при завершении войны неизбежны, так как Россия имеет преимущество в изнурительной кампании.

Несмотря на героизм украинских солдат на поле боя и бурно развивающуюся в Киеве военную промышленность, "страна не в состоянии вечно воевать в одиночку", а Трамп не намерен активно вмешиваться в ход войны, пишет Кемп.

"Похоже, что у Украины нет иного выбора, кроме как вести переговоры на основе последних мирных предложений Трампа или чего-то подобного. Это включает в себя фактическую уступку значительной части территории, которую Украина уже потеряла из-за российского натиска", - говорится в статье.

Будущее Запада выглядит очень мрачным, НАТО показало себя бумажным тигром, считает Ричард Кемп.

Напомним, вчера Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу во время визита в Ватикан.

После нее Зеленский назвал встречу "хорошей и символической, имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов".