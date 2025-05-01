Анализируем итоги 1163-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась в Березовке около трассы с Покровска на Константиновку, сообщает Deep State.

А также на Лиманском направлении - около Нового и Новомихайловки. Минобороны РФ вчера заявляло о полном захвате Нового.

Российские войска в апреле захватили больше украинской территории, чем в марте, - 175 квадратных километров против 133-х.

Такие данные приводит украинский военный паблик Deep State.

При этом подсчет не учитывает территориальных продвижений РФ в Курской области, где Украина, судя по карте DS, утратила за апрель более 50 квадратных километров.

То есть в целом РФ продвинулась за месяц на 225 кв. км, что почти вдвое превышает показатель апреля-2024 (когда еще не было боев на территории Курщины).

Если не считать Курскую область, то 85% остальных продвижений РФ сосредоточены в Донецкой области. Больше всего россияне продвинулась на участке фронта между Торецком и Покровском (в районе Сухой Балки и Калинового), а также около Константинополя и Разлива к западу от Курахово.

К обстрелам. Ночью "Шахеды" ударили по Одессе и области, где погибли два человека и пострадали почти два десятка. По официальным данным повреждена многоэтажка, сельхозпредприятие и склады "Новой почты".

Под Харьковом ночью "Шахеды" атаковали два предприятия, начался масштабный пожар. Горели производственные и складские здания, оборудование, сырье и автомобили.

Днем по захваченным Россией Алешкам в Херсонской области ударил дрон. На местном рынке погибли семь человек. Назначенные РФ "власти" обвинили в ударе ВСУ.

Сделка по недрам подписана. Что дальше

Вчера вечером Украина в США подписала первый документ по ресурсной сделке. Это весьма абстрактное соглашение, в котором говорится о создании совместного украино-американского фонда и даются общие формулировки, как сделка должна работать.

Текст договора уже опубликовал украинский Кабмин. При этом западные СМИ пишут о том, что Украина подписала еще два более детальных документа, хотя в Киеве уверяют, что подписана только одно рамочное соглашение, а остальные договоры еще в работе (о том, почему два других договора намного важнее первого, мы расскажем ниже).

Публикуемый же украинским правительством подписанный вчера документ никакой конкретики по принципиальным аспектам деятельности создаваемого фонда не содержит.



В частности, не прописываются детали управления фондом, механизм принятия решений по распоряжению средствами, поступающими в фонд. Ранее Шмыгаль заявлял, что фонд будет управляться на паритетных началах, Украина и США будут в нем иметь по 50% голосов. Однако в тексте сделки об этом ничего не сказано.



Есть лишь отсылка на то, что распределение долей в фонде, принципы управления им и другие конкретные вопросы будут регулироваться дополнительным договором про ограниченное партнерство, который, по версии украинских властей, еще предстоит подписать (напомним, американские СМИ пишут, что его уже утвердили).



Также ничего не сказано и о том, что первые 10 лет фонд все средства будет вкладывать исключительно в развитие проектов в Украине, о чем ранее сообщали украинские чиновники. Из текста соглашения этого не следует, также как и нет прямого запрета на вывод средств из фонда в пользу одного из партнеров (то есть американцев). Наоборот - довольно детально прописывается вопрос конвертации Фондом гривны в доллары и допускается их перечисление на зарубежные счета.



Из текста не очень понятно, чем вообще этот фонд будет заниматься и какова его роль в разработке месторождений и осуществлении инфраструктурных проектов. Будет ли он выступать инвестором (соинвестором) в этих бизнесах либо их управляющим – неизвестно. Везде по конкретике идут ссылки на будущий договор про ограниченное партнерство.

В опубликованном же тексте соглашения задача фонда (Партнерства) определена предельно размыто: "стать флагманским механизмом поощрения прозрачных, подотчётных и ориентированных на будущее инвестиций в критически важные секторы экономики Украины в поддержку стратегии восстановления страны".



Текст соглашения при этом содержит четкие обязательства о взносах в фонд со стороны Украины (50% стоимости новых лицензий на разработку полезных ископаемых), но не содержит конкретных обязательств о взносах со стороны США. Также там нет никаких обязательств Вашингтона по продолжению военной помощи. Прописано лишь, что если поставки оружия ещё будут, то они зачтутся как американский взнос в фонд.

Также в тексте оговаривается, что условия, прописанные в сделке, имеют приоритет над украинскими законами. Хотя, если они вступают в противоречие с обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, то партнеры обязуются провести по этому поводу консультации для устранения таких противоречий.



В тексте соглашения прямо не прописано право "первой ночи" фонда и американских компаний на разработку месторождений и на участие в новых проектах, но оговариваются для них особые условия.

В частности содержатся следующие положения:

- если Партнерство официально выразит заинтересованность в участии в проектах по разработке полезных ископаемых или в сфере инфраструктуры, соответствующая лицензия, специальное разрешение, будут требовать от их получателя добросовестного ведения переговоров с Партнёрством в соответствии с процедурами, изложенными в Договоре об ограниченном партнёрстве, и воздержания от предоставления какой-либо третьей стороне значительно более выгодных финансовых или экономических условий по инвестиционной возможности, чем та, что предлагается Партнёрству.

- специальное разрешение на пользование недрами в отношении любых активов, связанных с природными ресурсами, включает в условия такой лицензии или специального разрешения положение, предоставляющее Партнёру из США (или его уполномоченному представителю) право вести переговоры - в соответствии с условиями Договора об ограниченном партнёрстве - о правах на покупку добытой продукции на рыночных коммерческих условиях в течение срока действия такой лицензии или специального разрешения. А также требование к получателю в течение определённого периода и на условиях, которые будут определены в Договоре об ограниченном партнёрстве, воздерживаться от предложения какой-либо третьей стороне существенно более выгодных финансовых или экономических условий на покупку добытой продукции, сопоставимой по качеству или объёму.

По конкретике, как видим, опять же, идет везде отсылка на будущий Договор про ограниченное партнерство, где привилегии фонда и американских компаний по данным вопросам, возможно, будут выписаны более детально.



Собственно, этот будущий договор и станет ключевым документом, регулирующим сделку, а не подписанное вчера очень общее соглашение.

Отметим, что американцы вчера, судя по всему, были готовы сразу подписать все документы по сделке, но Киев от этого, как писали западные СМИ, отказался. По данным внештатного советника Ермака Тимофея Милованова, "зависли" еще два договора:

1. Соглашение между американской корпорацией DFC и украинским агентством о создании совместного инвестиционного фонда. Это коммерческое соглашение, и правительство Украины не может его подписывать. Его может подписать только агентство и только после того, как Верховная Рада ратифицирует рамочный договор, заявил Милованов.

2. Техническое соглашение, которое определяет внутренние правила работы нового совместного инвестиционного фонда.

То есть два этих договора и будут содержать всю недостающую конкретику. Насчет того, почему их не публикуют, есть две версии. Либо по ключевым моментам работы фонда стороны не пришли к согласию (о чем вчера писали западные СМИ). Либо уже обо всем договорились, но эти договоренности выглядят для украинцев слишком "зрадными", а потому их изъяли из текста соглашения и решили вынести в отдельный документ, который затем подпишут без особой помпы, в техническом режиме.

Приведенная выше информация издания Politico (если она верна) о том, что вчера были подписаны на самом деле все три договора, вторую версию подтверждает.

В статье говорится, что накануне подписания возникли сложности, потому что Украина отказалась подписать основной экономический пакт и два дополнительных технических соглашения, но позже это произошло.

"Представитель США подтвердил, что стороны подписали все три соглашения после того, как Украина в последний момент запросила некоторые изменения, а министерство финансов США заняло "жёсткую позицию", - говорится в статье.

Но пока подписания всех договоров по сделке Украина не подтверждала и заявляет, что это вопрос будущих консультаций. Хотя, повторимся, не исключено, что все соглашения подписаны, но украинское правительство пока сознательно не афиширует эту информацию.

Один из важных политических выводов по поводу сделки - отсутствие в ней гарантий безопасности от США, на чем ранее постоянно настаивал Зеленский (см. скриншот ниже).

Напомним, что американцы изначально были против внесения в документ каких-либо гарантий безопасности, заявляя, что сам факт вовлеченности США в разработку месторождений и прочие проекты будет гарантией безопасности для Украины.

Вчера эту же мысль повторил Трамп.

"Мы заключили сделку, где наши деньги защищены, где мы можем начать добычу и делать то, что нужно. Это также хорошо для украинцев, потому что там будет американское присутствие. И американское присутствие, я думаю, удержит многих плохих игроков от нападения на страну или, по крайней мере, на тот район, где мы ведём добычу", – заявил Трамп.

Он также дал понять, что конечная цель сделки для США - это отбить уже вложенные в Украину средства.

"Мы вложили туда 350 млрд долларов, или около того, тогда как Европа — всего лишь 100 млрд. Так что мы должны хоть как-то вернуть часть своих инвестиций. Я чувствовал себя просто глупо. Поэтому я пришёл к ним (к украинским властям - Ред.) и сказал: смотрите, нам нужно получить доступ к редкоземельным элементам. У них отличные редкоземельные ресурсы — это определённые минералы, материалы, которые есть далеко не везде. Это их крупный актив.

И сегодня мы заключили сделку, по которой, теоретически, мы получим гораздо больше, чем эти 350 миллиардов. Я просто хотел защитить наши интересы. Я не хотел снова оказаться в глупом положении", - заявил Трамп.

Эту мысль повторили сегодня и в Белом доме. США хотят, чтобы за счет сделки по недрам Украина оплатила оказанную ей американскую помощь, сказал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер. По его совам, Штаты намерены перейти к реализации сделки "так быстро, как это возможно".

Напомним, украинское правительство заявляет, что в подписанном варианте сделки по недрам нет пункта о возмещении американцами уже оказанной Украине помощи. В тексте лишь написано, что США могут включать новую военную помощь (если она будет) как свой взнос в фонд.

Однако опубликованный текст подписанного вчера соглашения, как уже говорилось, не содержит никаких обязательств для американцев вносить хоть какие-то взносы в создаваемый инвестиционный фонд. При этом Украина обязана вносить туда половину доходов от лицензий.

Теоретически, в дополнительном соглашении может быть прописано, что американцы вправе забирать себе поступающие в Фонд средства. Также, судя по тексту соглашения, американские компании получат определенные привилегии в новых инфраструктурных проектах и в разработке полезных ископаемых, а также в их продаже на мировом рынке. Это также может стать источником возврата уже потраченных на Украину средств.

Западные СМИ, анализируя сделку, делают еще один важный вывод - что она может стать прологом к окончанию войны. Договор не будет иметь большого значения, если война продолжится, пишет The New York Times.

И, хотя пожелание Зеленского вписать туда гарантии безопасности были отвернуты Штатами еще на раннем этапе переговоров, сторонники Киева надеются, что это соглашение может заставить Трампа рассматривать Украину "как нечто большее, чем денежную яму и препятствие на пути к улучшению отношений с Путиным".

"В Вашингтоне несколько союзников Украины вздохнули с облегчением, назвав сделку заметным улучшением по сравнению с предыдущими версиями и признаком того, что Киев может конструктивно работать с Трампом", - говорится в статье.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что это "хороший знак для переговоров о прекращении огня". Бывший американский чиновник заявил, что соглашение даст Трампу "экономическую заинтересованность в выживании и стабильности страны".

Хотя "некоторые в Украине и за ее пределами увидели в этой сделке не более чем попытку США воспользоваться зависимостью Украины от американского оружия и финансовой поддержки, чтобы получить контроль над ценными природными ресурсами, не предлагая взамен надежных гарантий".

Дальше слово за Путиным

Подписав ресурсную сделку, Украина выполнила практически все, что от нее зависело с точки зрения мирного плана Трампа. А именно - дала согласие на прекращение огня (еще в марте) и начала имплементацию сделки по недрам.

Зеленский, конечно, может еще попытаться переиграть ситуацию - отозвать согласие на прекращение огня и заблокировать реализацию ресурсного соглашения, отказавшись подписывать дополнительные документы, регламентирующие деятельность инвестиционного фонда. Однако это будет иметь столь катастрофические последствия для украинских властей, что вероятность такого сценария очень небольшая. Хотя и не равна нулю.

Но в любом случае сейчас ключевой вопрос – смогут ли американцы договориться о завершении войны с Путиным? Согласится ли Кремль поддержать план Трампа и прекратить огонь?

Сигналы на этот счет из Москвы поступают противоречивые. Одни говорят, что Путин в целом согласен, осталось проговорить некоторые нюансы. Другие – что он настаивает на своих прежних максималистских требованиях и переговоры зашли в тупик.

В то же время стоит сказать, что условия, изложенные в плане Трампа (если Белый дом не изменит их под давлением "партии войны") для России наилучшие из всех тех, которые она могла бы получить, исходя из нынешней ситуации на фронте, когда ВСУ не разгромлены и их оборона не рушится.

Максимальные цели (передача территории всех четырех областей, сокращение ВСУ, отстранение от власти Зеленского и перемены во внутренней политике) на данный момент дипломатическим путем не достижимы. Даже если Трамп захочет (а пока нет никаких признаков, что он захочет), он не сможет принудить Киев к выполнению этих условий. Украинские власти готовы воевать и далее даже без американской помощи, но на них не согласятся. Для того чтобы они согласились, должна кардинально поменяться в пользу РФ ситуация на фронте, а ВСУ оказаться на грани разгрома. Чего пока не наблюдается и неизвестно, возможно ли это вообще и когда.

Прекращение же огня по плану Трампа будет означать для России, что она вырвалась из опаснейшей ловушки, в которую попала в феврале 2022 года. Причем вырвалась на триумфальных условиях – прихватив с собой почти 20% украинской территории, получив от США признание аннексии Крыма и снятие санкций (это открывает дорогу к аналогичным решениям и других стран, что приведет к укреплению экономических и геополитических позиций России), заблокировав путь Украины в НАТО и, возможно, получив в ходе торгов от Трампа еще что-то сверх того. При этом отсутствие гарантий безопасности от США делает нереальной отправку в Украину европейских войск. Кроме того, план не содержит никаких требований к РФ о возмещении Украине убытков от войны.

Именно поэтому представители западной "партии войны" в лице, например, Бориса Джонсона план Трампа резко критикуют, полагая, что он крайне выгодный для России, так как фактически делает ее победителем в войне.

Единственными существенными уступками со стороны РФ по плану Трампа является передача под контроль США Запорожской АЭС, а под контроль Украины - Каховской ГЭС. Но это сопряжено со столь большими организационно-техническими проблемами, что неизвестно, реализуются ли вообще данные пункты на практике. А если и реализуются, то это станет очень небольшой платой за получение всего остального. Тем более что передачу Каховской ГЭС РФ может увязать с возобновлением подачи воды по каналу в Крым после восстановления взорванной дамбы. Да и для "Росатома" урегулирование в международном поле вопроса ЗАЭС было бы выгодно с точки зрения укрепления позиций на мировом рынке.



Отказ же от соглашения по прекращению огня будет означать для России не только продолжение изнурительной войны с большими потерями (при том что США в таком случае, скорее всего, на тех или иных условиях Украине оружие продолжат поставлять), но и, вполне возможно, ужесточение американских санкций в виде введения вторичных пошлин на нефть и другие основные экспортные товары, что, наложившись на падение мировых цен на энергоносители, может иметь для российской экономики крайне тяжелые последствия. Тем более что у ужесточения политики в отношении РФ в США есть немало сторонников – позиции "партии войны" там очень сильны.

В России есть своя "партия войны", которая выступает против перемирия и призывает воевать "до победного конца". Однако, как мы подробно анализировали здесь, ее аргументы имеют мало общего с реальностью.

К тому же костяк российской "партии войны" составляют те же силы, которые ранее готовили почву под мятеж Пригожина, а сейчас системно разжигают все возможные внутренние противоречия в РФ. В том числе, например, между солдатами и армейским командованием, между русскими и мусульманами. Что, в условиях продолжения войны и нарастания вызванных ею проблем, может взорвать ситуацию в России. Поэтому большой вопрос, с какой целью эта "партия" выступает против прекращения огня. Действительно ли так хочет поднять российский флаг над Одессой и Киевом, или рассчитывает на то, что долгая и кровавая война рано или поздно приведет к дестабилизации и к свержению власти в РФ.

Но в конечном счете решение будет принимать Путин. Каким оно будет, как мы уже ранее писали, зависит от ответа на три вопроса.

Первый – насколько для Путина обозначенные им публично условия завершения войны (включая передачу всех четырех областей, ограничения численности ВСУ и т.д.) являются принципиально важными, а не просто стартовой позицией для переговоров.

Второй – видит ли Путин возможность достижения этих целей военным путем без сверхусилий в виде мобилизации, использования ядерного оружия, полного перевода экономики на военные рельсы, резкого затягивания поясов населению (чтоб продолжать воевать вне зависимости от уровня цен на нефть и степени санкционного давления).

Третий – если не видит, то готов ли Путин на такие сверхусилия.

Если ответ "да" - то на компромиссы Кремль вряд ли будет идти. И тут уже весь вопрос в том, насколько его оценка возможностей РФ окажется верной, а не такой же, как и в феврале 2022 года.

Если ответ "нет", значит Путин войну закончить по линии фронта в ближайшее время будет готов. И условия ее завершения, содержащиеся в "плане Трампа", как писалось выше, в нынешних условиях для РФ лучшие из всех возможных. Если, конечно, эти условия не поменяются. По пока сигналов от Трампа о "смене концепции" не поступало.

Наоборот, сигналы поступают иного плана. Так, сегодня, как написали американские СМИ, в отставку подал советник Трампа по нацбезопасности Уолтц, а на его место прочат спецпосланника президента Уиткоффа.

Напомним, Уиткофф в том числе ведет переговоры с Путиным по завершению войны в Украине. Он считается главным сторонником нормализации отношений с Россией в окружении Трампа. Зеленский ранее его обвинял в озвучивании "пророссийских нарративов".

И если Уиткоффа назначат советником по нацбезопасности, то это резко усилит его вес в окружении Трампа. Так как эта должность - одна из ключевых в США в плане работы по внешнеполитическому направлению.