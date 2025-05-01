Украина и США подписали соглашение о природных ресурсах, которое уже опубликовали народные депутаты.

Приводим полный текст договора.

"Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Украины о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки предоставили значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

учитывая, что американский народ желает инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину;

учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и крепкому партнерству между их народами и правительствами;

учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который внесла Украина в укреплении международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина желают обеспечить, чтобы те государства и другие лица, действовавшие враждебно против Украины в конфликте, не получили выгоды от восстановление Украины после прихода продолжительного мира;

учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся создать условия, необходимые, среди других целей, для увеличения инвестиций в добычу полезных ископаемых, энергетику и связанные с ними технологии в Украине от третьих сторон, включая, но не только, международных инвесторов, базирующихся в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе и других государствах, поддерживающих оборону Украины от полномасштабного вторжения России;

учитывая, что Соединенные Штаты Америки признают намерение Украины избежать конфликтов при подготовке настоящего Соглашения с обязательствами Украины по вступлению в Европейский Союз или соглашениями с международными финансовыми учреждениями или другими официальными кредиторами;

учитывая, что Украина имеет, согласно международному праву, суверенитет над своими природными ресурсами, расположенными на ее территории, а также в ее территориальных водах, а также суверенные права на ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф, которые позволяют Украине заключать это Соглашение и выполнять цели настоящего Соглашения;

учитывая, что Украина сохраняет за собой право определять участки в пределах своей территории, а также в своих территориальных водах, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, которые будут предоставляться для деятельности по поиску, разведке и добыче природных ресурсов, а права, которые будут передаваться в Соглашении об ограниченном партнерстве, на которое ссылается настоящее Соглашение, касается всего объема таких участков;

учитывая, что это Соглашение не наносит вред правилам в Украине, регулирующим систему собственности на имущество, включая правила, связанные с государственной собственностью и приватизацией, в результате этого правительство Соединенных Штатов Америки и правительство Украины (каждое отдельно - "Сторона", а вместе "Стороны") заключают это Соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления как изложено здесь.

Каждый термин, написанный с прописной буквы в настоящем Соглашении и не определенный в соответствующей статье, имеет значение, изложенное в Приложении А.

Политика Сторон состоит в том, чтобы Корпорация Соединенных Штатов Америки с финансирование международного развития ("Партнер с ограниченной ответственностью от США") или "Партнер от США"), агентство Соединенных Штатов Америки, подкрепленное полной доверием США, и Государственная организация "Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства" ("Партнер с ограниченной ответственностью от Украины" или "Партнер от Украины"), агентство Украины, представляющее Украину, чьи обязательства подкреплены полным доверием Украины (вместе с Партнером от США, "Принципалы" или "Партнеры с ограниченной ответственностью" или "Партнеры"), заключили соглашение, к которому время от времени могут вноситься изменения в соответствии с ее положениями ("Соглашение об ограниченном партнерстве") для создания Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления в форме ограниченного партнерства ("Партнерство"). Правительство Украины принимает все меры, чтобы способствовать своим агентствам и учреждениям в выполнении и реализации настоящего Соглашения и Соглашения об ограниченном партнерстве, в том числе путем принятия, поддержания и обеспечения выполнения законодательства, которое может потребоваться для выполнения и реализации настоящего Соглашения и Соглашения об ограниченном партнерстве, в том числе с целью правовой стабилизации. Правительство Соединенных Штатов Америки подтверждает, что оно употребило необходимые меры, чтобы позволить соответствующим структурам США выполнять и реализовывать Соглашение и Соглашение об ограниченном партнерстве. Признавая тот факт, что экономическая деятельность, связанная с Партнерством, будет осуществляться в Украине, Правительство Украины обеспечивает, чтобы, несмотря на любые новые законодательные акты Украины или изменения в законодательстве Украины, которые могут быть приняты в будущем, оно будет продолжать предоставлять Партнерству и его Партнерам с ограниченной ответственностью не менее благоприятный режим, чем требуемый настоящим Соглашением. С этой целью Правительство Украины обеспечивает, чтобы в случае любого несоответствия между законодательством Украины и настоящим Соглашением, это Соглашение имело преимущественную силу в отношении такого несоответствия. Кроме того, Правительство Украины соглашается с тем, что оно не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как оправдание любого неисполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

1. Целью настоящего Соглашения и политики Сторон является дальнейшее развитие экономического сотрудничества. между Сторонами, которому будет содействовать Соглашение об ограниченном партнерстве.

2. Настоящее Соглашение укрепляет стратегическое партнерство между Сторонами для долгосрочного восстановления и модернизации Украины в ответ на крупные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину и в стремлении к мирной, суверенной и устойчивой Украине.

3. Стороны признают, что восстановление Украины требует не только финансовых инвестиций, но и структурных, институциональных и технологических преобразований, согласованных с демократическими ценностями, рыночными принципами и верховенством права.

4. Стороны также подтверждают, что это Соглашение является выражением более широкого, долгосрочного стратегического согласования между их народами и правительствами, а также ощутимой демонстрацией поддержки Соединенными Штатами Америки безопасности, процветания и восстановления Украины и интегрирования в глобальные экономические рамки.

5 Цель Партнерства - служить флагманским механизмом для поощрения прозрачных, подотчетных и ориентированных на будущее инвестиций в критически важные сектора экономики Украины для поддержки стратегии обновления Украины.

Признавая тот факт, что экономическая деятельность, связанная с Партнерством, будет происходить в Украине, Правительство Украины принимает все необходимые меры для обеспечения того, что любые доходы Партнерства (включая выделяемые Партнеру такие доходы) от США), любые взносы и другие платежи Партнерству со стороны Партнера от Украины и любые другие платежи в пользу Партнерства, связанные с доходами и доходами Партнерства и другими платежами, предусмотренными Соглашением об ограниченном партнерстве, а также все выплаты и другие платежи от Партнерства, в каждом конкретном случае, не подлежат налогообложению, сборам, вычетам, удержаниям средств (включая резервное содержание), начислениям, взысканием платы или другим взысканиям, наложенным каким-либо государственным органом Украины. Правительство Соединенных Штатов Америки подтверждает, что в соответствии с разделами 871, 872, 881 и 882 Налогового кодекса США, федеральному налогу США на доходы подлежит только доход иностранного лица из источников в США или доход, фактически связанный с торговлей или бизнесом в США. Учитывая, что Партнерство будет инвестировать в проекты в пределах Украины, Правительство Соединенных Штатов Америки ожидает, что Партнер от Украины не будет облагаться федеральным налогом США на доходы или удержание средств (включая резервное удержание) относительно доходов, выплат или других платежей от Партнерства. Правительство Соединенных Штатов Америки выражает свое ожидание, что оно не будет вводить тарифы согласно разделу 232 Закона о расширении торговли 1962 года или Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях по любым предметам, полученным в соответствии с рыночными правами на покупку добычи, которые рассматриваются в статье VIII настоящего Соглашения и более полно изложены в соответствующих положениях Соглашения об ограниченном партнерство.

Статья V. Конвертируемость валюты и трансграничные переводы

1. Правительство Украины обеспечивает свободную конвертацию гривны в доллары и возможность перевода с любого соответствующего счета в Украине на такой счет (или счета) Партнерства, открытые в Украине или за ее пределами, куда Генеральный партнер или иная уполномоченная сторона, действующая от имени Партнерства, может время от времени направлять, в любом случае без оплаты, без условий и без задержек любые платежи в пользу Партнерства, которые ожидаются в долларах, связанные с доходами и другими платежами Партнерства, предусмотренные Соглашением об ограниченном партнерстве; любые распределительные выплаты, ожидаемые в долларах в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве; и любые выплаты гонораров и расходов Генеральному партнеру или от Генерального партнера в долларах согласно Соглашению об ограниченном партнерстве.

2. Стороны принимают во внимание обязательство в Соглашении об ограниченном партнерстве добросовестно проводить консультации по поводу любых исключений и ограничений по механизму конвертации и переводов, описанных в первом предложении Раздела 1 статьи V, которые могут быть предложенные Правительством Украины на основании соглашений, обязательств или договоров между суверенными государствами и/или международными финансовыми учреждениями, которые Украина обязана выполнять, а также по соображениям макроэкономической и финансовой устойчивости. При ухудшении состояния платежного баланса или существенного сокращения уровня золотовалютных резервов и запасов иностранной валюты, что угрожает макроэкономической и финансовой стабильности Украины, Правительство Украины, после консультаций с Министерством финансов Соединенных Штатов Америки, может принять разумные защитные меры в виде ограничений на конвертацию гривны в доллары и перевод средств с любого соответствующего счета в Украине на счет или счета Партнерства, открытые на территории или за пределами Украины, и будет сообщать, насколько это возможно, о временных рамках отмены таких мер. В случае установления Правительством Украины оплаты, условий или создания задержек по таким платежам, в любое время и по какой-либо причине, Правительство Украины обязуется возместить расходы и освободить Партнерство (а также Партнера с ограниченной ответственностью от США и Генерального партнера (в зависимости от обстоятельств) от всех нанесенных этим расходов и убытков.

3. На период действия военного положения в Украине и в течение 3 (трех) месяцев после его отмены или прекращения Стороны соглашаются, что конвертация гривны в доллары и перевод средств с любого соответствующего счета в Украине на счет или счета Партнерства, открытые на территории или за пределами Украины, осуществляются в пределах, определенных в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

Местонахождение банковских счетов Партнерства будет определено в Соглашении об ограниченном партнерстве.

Статья VI: Вклады в Партнерство

Каждая Сторона планирует вносить в Партнерство взносы в соответствии с условиями Соглашения о ограниченном Партнерстве. В обмен на первоначальную выдачу партнерских долей в Партнерстве от Украины Правительство Украины обеспечивает, чтобы вклад Партнера от Украины в Партнерство был сделан в дату вступления в силу в форме безотзывного права на получение согласованного с Украиной дохода. Правительство Украины обеспечивает, в течение срока действия Партнерства, который согласован с Украиной Доход будет перечисляться Партнеру от Украины, а Партнер от Украины перечисляет Партнерству Согласован с Украиной Доход во исполнение Соглашения об ограниченном партнерстве. Во исполнение раздела 3 статьи VI Правительство Украины обеспечивает перечисление от всех источников Согласованного с Украиной Дохода в специальный фонд государственного бюджета Согласно законодательству этот Согласован Украиной Доход перечисляется из специального фонда государственного бюджета Партнеру от Украины, а затем эти средства перечисляются Партнерству от Партнера от Украины исполнение Соглашения об ограниченном партнерстве Если после даты вступления в силу правительство Соединенных Штатов Америки будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный взнос Партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, согласно Соглашению об ограниченном партнерстве.

1. (а) Каждый Орган государственной власти Украины, уполномоченный выдавать лицензию или специальное разрешение на пользование недрами для любых активов, касающихся природных ресурсов, должен включить в такую ​​лицензию или специальное разрешение, а также к связанному с ними соглашению об условиях пользования недрами или соглашению о распределении продукции с недропользователями, положение, требующее от получателя этой лицензии, в любое время, когда он стремится привлечь капитал, предоставлять Партнерству соответствующее инвестиционную информацию в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве. (b) Каждый государственный орган Украины, уполномоченный выдать значительную лицензию, разрешение или любое другое разрешение или заключить сделку на строительство или эксплуатацию соответствующих инфраструктурных активов в рамках сферы действия Соглашения об ограниченном партнерстве.



(b) Каждый государственный орган Украины, уполномоченный выдать значительную лицензию, разрешение или любой иной допуск либо заключить соглашение на строительство или эксплуатацию соответствующих инфраструктурных объектов в рамках действия Соглашения об ограниченном партнёрстве, обязан включить в такую лицензию, разрешение или соглашение, включая соглашения о государственно-частном партнёрстве или концессии, положение, обязывающее получателя, всякий раз при привлечении капитала, предоставлять Партнёрству соответствующую инвестиционную информацию в соответствии с Соглашением об ограниченном партнёрстве.

(c) Требования по предоставлению соответствующей инвестиционной информации Партнёрству, как указано в пунктах (a) и (b), должны исполняться в соответствии с действующим законодательством и обязательствами Украины перед ЕС. Если после подписания настоящего Соглашения Украине потребуется взять на себя дополнительные обязательства, связанные с её вступлением в Европейский Союз, которые могут повлиять на это положение, Стороны обязаны провести добросовестные консультации и переговоры с целью внесения соответствующих поправок.

(d) Кроме того, когда Партнёрство официально выразит заинтересованность в участии в проекте, описанном в пунктах (a) или (b), соответствующая лицензия, специальное разрешение, уполномочивание, соглашение об условиях пользования недрами, соглашение о разделе продукции или соглашение в отношении инфраструктурных активов должны требовать от получателя:

(i) добросовестно вести переговоры с Партнёрством в соответствии с процедурами, изложенными в Соглашении об ограниченном партнёрстве;

(ii) воздерживаться от предоставления любой третьей стороне значительно более выгодных финансовых или экономических условий по инвестиционной возможности, аналогичной той, что предлагается Партнёрству.

2. Подробные процедуры и условия прав на инвестиционные возможности, описанные в настоящей статье VII, должны быть изложены в Соглашении об ограниченном партнёрстве и реализовываться в соответствии с действующим законодательством и обязательствами Украины перед ЕС.

1. Каждый государственный орган Украины, уполномоченный выдавать лицензию или специальное разрешение на пользование недрами для любых активов, связанных с природными ресурсами, включает в условия такой лицензии или разрешения, а также в соответствующее соглашение об условиях пользования недрами или соглашение о разделе продукции с недропользователями:

(i) положение, позволяющее Партнёру от США (или его уполномоченному представителю) вести переговоры в соответствии с условиями Соглашения об ограниченном партнёрстве о правах на покупку добытых ресурсов на рыночных коммерческих условиях в течение срока действия такой лицензии или разрешения;

(ii) требование к получателю, в течение определённого времени и на условиях, которые будут определены в Соглашении об ограниченном партнёрстве, воздерживаться от предложения любой третьей стороне значительно более выгодных финансовых или экономических условий на покупку добытой продукции, сопоставимой по качеству или объёму.

2. Признавая общую заинтересованность в обеспечении того, чтобы настоящее Соглашение и Соглашение об ограниченном партнёрстве соответствовали стратегическим интересам обеих Сторон, Правительство Украины обязуется обеспечить, чтобы каждый государственный орган Украины, уполномоченный выдавать лицензии или специальные разрешения на пользование недрами для любых активов, связанных с природными ресурсами, включал в условия таких лицензий или специальных разрешений определённые ограничения в отношении заключения договоров на закупку продукции с контрагентами — на условиях, которые будут определены в Соглашении об ограниченном партнёрстве.

3. Подробные процедуры и условия таких прав на покупку добытой продукции должны быть изложены в Соглашении об ограниченном партнёрстве и реализовываться в соответствии с действующим законодательством и обязательствами Украины перед ЕС. Если после подписания настоящего Соглашения Украина должна будет принять на себя дополнительные обязательства, связанные с её вступлением в Европейский Союз, которые могут повлиять на это положение, Стороны обязуются провести добросовестные консультации и переговоры с целью внесения соответствующих изменений.

Статья IX: Урегулирование споров

1. Стороны прилагают усилия к достижению согласия по вопросам толкования и применения настоящего Соглашения, а также всеми возможными средствами сотрудничества и консультаций стремятся к взаимоприемлемому урегулированию любого вопроса, который может повлиять на функционирование настоящего Соглашения.

2. В случае возникновения спора относительно толкования или применения настоящего Соглашения, такой спор разрешается путём взаимных консультаций.

Статья X: Внесение изменений

1. Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному письменному согласию Сторон.

2. Если поправка согласована и утверждена в соответствии с правовыми требованиями каждой из Сторон, такая поправка становится неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступает в силу с даты, которую определят Стороны.

Статья XI: Вступление в силу и прекращение действия

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения более поздней ноты в рамках обмена нотами между Сторонами о завершении каждой из них своих внутренних процедур, необходимых для вступления в силу.

2. В контексте пункта 1 статьи XI Стороны признают, что вступление в силу настоящего Соглашения требует его ратификации Верховной Радой Украины.

3. Настоящее Соглашение действует до тех пор, пока Стороны не договорятся о его прекращении.

Совершено в Вашингтоне, округ Колумбия, 30 апреля 2025 года, на английском и украинском языках, при этом оба текста являются равно аутентичными.

Приложение А: Определения

"Доллары" означают законную валюту Соединённых Штатов Америки.

"Дата вступления в силу" означает дату вступления в силу настоящего Соглашения или дату вступления в силу Соглашения об ограниченном партнёрстве - в зависимости от того, какая из них наступит позже.

"Государственный орган Украины" означает любое национальное, местное, муниципальное или иное политическое образование Украины либо его подразделение, а также любой государственный орган Украины, осуществляющий исполнительные, законодательные, судебные, регулирующие, административные или налоговые функции правительства либо действующий от имени правительства, включая любой суд.

"Гривна" означает законную валюту Украины.

"Активы, связанные с природными ресурсами" означают участки, запасы и месторождения на территории Украины алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, туллия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа (включая сжиженный природный газ) и других минералов или углеводородов, согласованных Сторонами.

"Согласованный с Украиной Доход" означает 50% всех роялти (арендных платежей), лицензионных сборов и сумм, подлежащих уплате по соглашениям о разделе продукции, полученных любым государственным органом Украины в связи с:

(i) выдачей новых лицензий или специальных разрешений после даты вступления в силу Соглашения об ограниченном партнёрстве - для разведки, производства, добычи, переработки, эксплуатации или использования активов, связанных с природными ресурсами (при этом продление или переоформление ранее выданных лицензий до даты вступления не учитываются, если это не предусмотрено в пункте (i) ниже);

(ii) эксплуатацией лицензий, выданных до даты вступления в силу, но не используемых в промышленности на момент вступления.

Исключения: Под Согласованным с Украиной Доходом не понимаются:

(x) любые доходы, полученные от Партнёрства в виде выплат или иным способом;

(y) средства, полученные от России или её уполномоченных лиц в качестве репараций за вторжение в Украину.

"Обязательства Украины перед ЕС" означают существующие международные обязательства Украины перед Европейским Союзом, действующие на момент подписания настоящего Соглашения, включая положения Соглашения об ассоциации между ЕС, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с одной стороны, и Украиной - с другой стороны, подписанные в Брюсселе 21 марта и 27 июня 2014 года".