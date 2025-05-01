Соединенные Штаты не обязались поставлять Украине военную помощь согласно подписанному договору о недрах.

Соглашение цитируют украинские СМИ.

В документе заявляется лишь, что если Соединенные Штаты решат оказать такую помощь Украине, то ее стоимость будет зачтена в качестве вклада в американо-украинский фонд по освоению полезных ископаемых.

"Если [... правительство США] будет предоставлять правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный вклад США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи", - говорится в соглашении.

Отметим, по данным СМИ, сразу после подписания сделки о недрах администрация президента США Дональда Трампа разблокировала коммерческие продажи оружия в Украину. То есть Трамп хочет продавать Украине оружие за деньги.

В целом подписанное соглашение, как и меморандум ранее, является рамочным и политическим. Конкретику в ходе переговоров решили выделить в отдельный документ, который еще не согласован, пишет "Европейская правда", ознакомившись с текстом подписанного документа.

Однако соглашение не касается доходов от украинской инфраструктуры, как хотели США, а только 57 минералов (на скриншоте). Речь идет только о новых месторождениях, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу.

Этот перечень может быть расширен по соглашению сторон.

При этом у американских компаний не будет "права первой руки" в получении лицензий на добычу минеральных ресурсов в Украине, однако американские компании должны иметь доступ к аукционам или переговорам по покупке таких минералов на условиях не хуже других покупателей.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что совместный украино-американский фонд будет предлагать "гарантированные коммерческие закупки продукции" (видимо, со стороны США).

В подписанном соглашении не описаны принципы управления фондом. И не прописано обязательство США в течение десяти лет не изымать средства из фонда и вкладывать их в восстановление Украины, о чем говорил премьер Шмыгаль.

Эти позиции должны появиться в следующем соглашении.

Ранее мы писали о том, что ни в одном комментарии по сделке о недрах ни от Украины, ни от США не упоминается наличие в соглашении гарантий безопасности Украины.