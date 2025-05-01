После подписания сделки о недрах администрация президента США Дональда Трампа разблокировала коммерческие продажи оружия в Украину.

Об этом сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на источники.

Как выяснилось, в Белом доме проинформировали Конгресс о намерении позволить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (программа DCS) на сумму от 50 миллионов долларов.

Данная программа работала и раньше, однако львиная доля оружия передавалась безвозмездно. За деньги с 2015 по 2023 годы США отправили в Украину товаров военного назначения на сумму около 1,6 миллиарда долларов.

После инаугурации Трампа продажи вооружений и военных услуг были приостановлены.

При этом, что именно будет продано Киеву, пока не уточняется. О выделении новых безвозмездных пакетов военной помощи речи не идет, так как оружие Украина будет покупать за деньги.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что США и Украина уже заключили соглашение по недрам.

О том, что Украина и США подписали соглашение о природных ресурсах и что в нем говорится, мы писали в отдельном материале.