После подписания ресурсной сделки у Трампа разблокировали коммерческие продажи оружия в Украину - СМИ
После подписания сделки о недрах администрация президента США Дональда Трампа разблокировала коммерческие продажи оружия в Украину.
Об этом сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на источники.
Как выяснилось, в Белом доме проинформировали Конгресс о намерении позволить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (программа DCS) на сумму от 50 миллионов долларов.
Данная программа работала и раньше, однако львиная доля оружия передавалась безвозмездно. За деньги с 2015 по 2023 годы США отправили в Украину товаров военного назначения на сумму около 1,6 миллиарда долларов.
После инаугурации Трампа продажи вооружений и военных услуг были приостановлены.
При этом, что именно будет продано Киеву, пока не уточняется. О выделении новых безвозмездных пакетов военной помощи речи не идет, так как оружие Украина будет покупать за деньги.
Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что США и Украина уже заключили соглашение по недрам.
О том, что Украина и США подписали соглашение о природных ресурсах и что в нем говорится, мы писали в отдельном материале.