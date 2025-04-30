США готовы в рамках урегулирования войны в Украине частично согласиться на территориальные требования России.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

"Частично - да. Поскольку то, что вы делаете - это ведете переговоры", - сказал он.

Также он сообщил, что Киев согласен пойти на территориальные уступки ради мирного урегулирования.

По словам Келлога, США на встрече в Лондоне представили 22 конкретных условия для мирного урегулирования в Украине, и Киев на них согласился.

"Они хотят всеобъемлющего прекращения огня не менее 30 дней. Почему 30 дней важны? Потому что это останавливает убийства – именно этого хочет Трамп", - рассказал он.

Ранее журналисты сообщили, что в Ватикане президент США Дональд Трамп сказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что не отказывается от своих планов признать Крым российским, но не требует этого от Украины.

Также Келлог рассказал в интервью, что подписание сделки по украинским ресурсам затягивается из-за перевода документов.

Напомним, западные издания писали, что подписание сделки о недрах с США еще может сорваться в последний момент.