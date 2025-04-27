Следующая неделя будет иметь решающее значение в переговорах по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, которого цитируют СМИ.

По его словам, в ближайшую неделю Вашингтон оценит прогресс по урегулированию и решит, хочет ли он и дальше участвовать в мирном процессе.

Рубио уверен, что сейчас у США есть основания как для оптимизма, так и причины для беспокойств по Украине.

"Обе стороны сейчас ближе к миру, чем за три предыдущих года", - добавил госсекретарь.

Отвечая на вопрос телеведущей, почему президент США Дональд Трамп не вводит санкции против РФ, Рубио ответил, что введение новых санкций против России может означать "еще два года войны".

"Потому что, я думаю, мы всё ещё надеемся, что дипломатические усилия увенчаются успехом, и что мы сможем сблизить эти две стороны. Как только вы начинаете делать подобные шаги, вы фактически отходите от процесса. Вы тем самым обрекаете себя ещё на два года войны, а мы не хотим этого допустить", - ответил Рубио.

Он подчеркнул, что США является единственной страной, которая разговаривает и с Киевом, и с Москвой.

"И мы хотим убедиться, что мы используем [эту возможность] до конца, что мы не отказываемся от чего-то, что действительно может сработать или привести к миру. Но в то же время мы не хотим продолжать тратить время на что-то, что не приведёт нас к цели", - заявил госсекретарь.

По его словам, данный момент "важно определить, действительно ли обе стороны хотят мира и насколько они близки друг к другу или далеки друг от друга после 90 дней усилий".

"Именно это мы пытаемся выяснить на этой неделе. Есть причины для оптимизма, но есть и причины для беспокойства. Это сложно… И мы делаем всё возможное, чтобы постараться добиться этого в ближайшие несколько дней", - заключил Рубио.

На днях Рубио заявил, что администрация США показала Украине и России "финишную прямую" на пути к миру, но теперь обе стороны должны согласиться.

В свою очередь Трамп угрожает выйти из мирного процесса на следующей неделе, если не будет достигнуто мирное соглашение.